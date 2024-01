Bárbara Rey atiza a quienes ponen en duda su depresión: "Ninguno sabéis la verdad"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Las duras declaraciones que Ángel Cristo hizo contra su madre, en las múltiples entrevistas que ha concedido a '¡De viernes!', han hecho mella en la salud mental de Bárbara Rey. De hecho, su hija Sofía Cristo lo confirmó en el plató de 'Y ahora, Sonsoles': "Mi madre está enferma. Mi madre tiene una depresión (...) La ha destrozado". Sin embargo, hay algunos colaboradores de televisión como Saúl Ortiz que dudan de que la vedette se encuentre tan mal.

Los colaboradores de 'Fiesta' atienden la llamada de Bárbara Rey

El periodista ha aprovechado su participación en ' Fiesta . Por ello, la vedette ha cogido la llamada telefónica de Aurelio Manzano y ha entrado en el programa de Telecinco para defenderse de las acusaciones del colaborador: "A tu compañero le quiero decir que, con respecto a mí,, ni de alguien".

"Ya te he escuchado en varias ocasiones y tú tendrás tu opinión, pero ninguno de los que estáis ahí sabéis la verdad (...) Tú no eres quién para opinar si yo estoy enferma o no estoy enferma, o si tengo depresión. Y mucho menos a decir que yo puedo jugar con ello. Creo que te queda claro lo que te estoy diciendo", ha seguido comentando Bárbara Rey, en clara alusión a Saúl Ortiz. Además, la madre de Sofía Cristo ha confirmado que está en tratamiento.

Bárbara Rey está preparando demandas

Por su parte, el colaborador de 'Fiesta' ha comentado que él no ha cuestionado los problemas de la artista, sino que solo espera que no esté utilizando la depresión. En esta llamada telefónica, Bárbara Rey también ha querido dejar claro que preparar las demandas que está poniendo lleva mucho tiempo, puesto que hay que transcribir todo lo que se dice en los diferentes programas: "Parece mentira que con la cultura que me imagino que tenéis por la profesión que tenéis no sepáis el tiempo que lleva transcribir".