Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A pesar de que la octava edición de 'GH VIP' acabó el 21 de diciembre de 2023 con la victoria de Naomi Asensi, el concurso Telecinco sigue trayendo cola. El reality de Mediaset España contó con la participación de la presentadora peruana Laura Bozzo, quien se convirtió, rápidamente, en una de las protagonistas del formato gracias al equipo que formó con Carmen Alcayde, Albert Infante y Alex Caniggia.

Laura Bozzo y Carmen Alcayde en 'GH VIP 8'

A lo largo de todo su concurso,. Sin embargo, este grupo consiguió aguantar hasta el final de la octava edición gracias al apoyo del público. Dentro de este equipo,, ya que en algunos momentos eran inseparables y en otros no se soportaban.

De hecho, la presentadora ha reaparecido en Telecinco de la mano de 'Fiesta' y Luis Rollán, uno de los colaboradores del formato, le ha preguntado por cómo se encontraba su relación con la valenciana. "Mi relación con Carmen Alcayde está en un punto muerto (...) Fue una relación muy tóxica en la casa, pero teníamos también momentos divertidos", ha develado Laura Bozzo, quien, además, ha asegurado que vivir el reality de Zeppelin TV "es un infierno".

Sus compañeros quisieron hacerle sentir vieja

Asimismo, la comunicadora ha afirmado que el concurso de Telecinco es mucho más duro que 'La casa de los famosos', un formato de Telemundo en el que también participó Laura Bozzo: "Yo en Estados Unidos era la persona que todo el mundo sabía quién era, acá decían: 'Y esta vieja de mierda quién es'. Y mucha gente dentro de la casa me faltó el respeto, me trató como basura y quiso hacerme sentir vieja, pero yo les dije: 'Saben qué, no. Yo soy más joven y más inteligente que todos ustedes juntos'".