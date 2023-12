Dos colaboradores de 'Fiesta' se enzarzan por las declaraciones de Fran Rivera: "¡Habla tú solo!"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El 22 de diciembre, Fran Rivera se sentó por primera vez en un programa de corazón para responder las preguntas de los periodistas en directo en '¡De viernes!'. Una serie de entrevistas de este formato de Mediaset España están dando mucho de qué hablar. Por ello, 'Fiesta' ha recogido en su programa algunas de las declaraciones que dio el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri.

Fran Rivera en '¡De viernes!'

En el formato presentado por Emma García han tratado varios de los asuntos que tocó el torero, pero. Tras emitir un vídeo de Fran Rivera hablando del problema de adicción que tuvo su madre, Enrique del Pozo ha querido comentarlo: ". (...) Uno de los peores temas de Carmina era el entorno que tenía y lo tuvo durante muchos años".

"Carmina, que era un persona excepcional, fue explotada periodísticamente, fue explotada porque vendía exclusivas, fue explotada porque muchos de los que tenía alrededor chupaban del bote de ella", ha comentado el colaborador. Además, Enrique del Pozo ha continuado recordando una conversación que tuvo con ella antes de que se sentase en 'Crónicas marcianas' para hablar del maltrato que sufrió: "¿Sabes lo que vas a hacer hoy? ¿Sabes lo que vas a decir? Si es cierto, me tienes a tu lado, pero no a cambio de un cheque. No puedes vender los malos trato".

Enrique del Pozo e Iván Reboso, enfrentados por Fran Rivera

En ese momento, Iván Reboso ha querido explicar que Fran Rivera se sintió culpable de no poder ayudar a su madre, ya que estaba centrado en su carrera como torero. Al escuchar a su compañero, Enrique del Pozo ha comenzado a negar el testimonio del colaborar, lo cual ha provocado que se desate una discusión: "Escúchame un momento Enrique, por favor, porque yo también he hablado con gente muy cercana del entorno de Carmina".

"Es que muchas veces no es hablar de información, que está muy bien, hay que vivir ciertas situaciones", ha puntualizado Enrique del Pozo. Reboso ha intentado terminar su relato comentado que Carmina Ordoñez también padecía una depresión, pero al ser interrumpido de nuevo explotaba contra su compañero. "¿Me dejas ejercer mi rol de periodista? (...) ¡Pues habla tú solo, hijo!". Tras unos segundos de tensión, Emma García ha rebajado el tono del debate y ha continuado con el programa sin ningún problema.