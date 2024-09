Por Alejandro Burrueco Marín |

Ángel Cristo ha revolucionado la prensa española, no solo la del corazón, al propagar las imágenes de su madre Bárbara Rey besándose con el rey emérito, Juan Carlos I. El rumor que tantos años había rondado en torno a la figura del monarca se hizo realidad con las pruebas gráficas que Cristo facilitó a una revista holandesa y la vedette no ha tardado en reaccionar. 'Vamos a ver' ha revelado que el despacho de abogados de Rey ha enviado a su redacción un burofax pidiendo que dejen de difundir las imágenes.

Joaquín Prat lee el burofax de Bárbara Rey en 'Vamos a ver'

Joaquín Prat ha sido el encargado de leer el escrito: "". "Hemos decidido ejercitar acciones judiciales para salvaguardar los derechos fundamentales de Bárbara Rey, frente a la revista Privée y", ha continuado transmitiendo el presentador.

"Esto ya lo ha visto todo Dios y las que no ha publicado Privée, porque son demasiado 'priveés' y porque tampoco aportaban nada", ha sido la reacción de Prat a la petición de cesar "inmediatamente la difusión de estas imágenes". No obstante, el presentador ha empatizado en parte con Rey: "Yo todo esto lo entiendo y yo haría lo mismo si a mí me sacan unas fotos en mi casa, pero si son unas fotos que he utilizado para chantajear al jefe del Estado en aquel momento...".

¿Se puede denunciar la inviolabilidad del domicilio?

Sin embargo, el programa de Telecinco ha destacado que si las imágenes las sacó Ángel Cristo, morador del domicilio, no existiría ninguna "inviolabilidad del domicilio". Por su parte, Bárbara Rey ha desmentido que Cristo hiciera esas fotos: "Las ha hecho una persona cercana a mí, eso no lo ha hecho él nunca. Se ha apropiado de ello cuando yo me trasladé a Marbella, que había que dejar mi casa vacía porque la iba a alquilar".