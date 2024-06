Ángel Cristo da por muerta su relación con Bárbara Rey: "Sospecho que ha rozado el racismo"

Por Mario de Hipólito de Sande |

Una semana más, Ángel Cristo Jr. ha aparecido en '¡De viernes!', pero esta vez lo ha hecho en persona y no a través de una entrevista grabada. Después de una semana marcada por las polémicas declaraciones de Bárbara Rey posicionándose del lado de Sofía Cristo, el exsuperviviente ha aclarado que no existe ninguna posibilidad de reconciliación con ellas. Además, el marido de Ana Illas ha utilizado el espacio de los viernes por la noche de Telecinco para responder a los que le acusan de vender a su madre y a su hermana.

Plató de '¡De viernes!'

Uno de los desencuentros más recientes entre madre e hijo ha sido la cinta roja que Cristo llevó en el pelo durante su paso por ' Supervivientes ', que. "La cinta roja no tiene sentido que la compare con el maltrato y con mi padre. Precisamente", respondió el invitado. "Yo siempre he dicho lo que mi padre ha hecho mal, pero también lo que ha hecho bien, y".

Además, Ángel Cristo ha confesado que otra de las cosas que más le han podido molestar de su madre ha sido el trato que ha tenido con su mujer, Ana Illas. "Me preocupaba mucho lo que le pasase a Ana (...) Conozco muy bien a mi madre, he pasado muchas horas sentado en el sofá del salón con ella y os puedo asegurar que nunca la he escuchado hablar bien de nadie", ha confesado, añadiendo un matiz sobre supuestas frases racistas: "No puedo especificar porque no lo puedo asegurar. Yo simplemente sospecho que, conociéndola, en privado haya rozado el racismo".

"La relación con mi madre está rota para siempre"

Tras estas declaraciones, el hermano de Sofía Cristo ha asegurado que no existe ninguna posibilidad de reconciliación, ya que no le aporta nada bueno en estar cerca de ella. "La relación con mi madre está rota para siempre, yo no le deseo nada malo, pero el cordón umbilical se acaba. Tanto mi madre como mi hermana se han dedicado a atacar a Ana precisamente en mi ausencia, cuando no puedo apoyarla", añadió, rematando: "En la isla no pensé en mi madre para nada. Solo me acordaba de ella porque me lo recordaban los participantes constantemente".