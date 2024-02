Por Redacción |

El Benidorm Fest tiene una parte complicada. Las críticas o ataques a los que se enfrentan los concursantes o incluso los integrantes del jurado son reales y han vuelto a ser expuestas. Beatriz Luengo se ha sincerado sobre cómo ha afrontado esta difícil aventura profesional y su cara más dura.

Benidorm Fest

En una publicación en su perfil oficial, la portavoz del jurado profesional ha reconocido haberlo pasado mal por la presión:. Soy muy empática y he sufrido cada voto porque he tratado a los candidatos con mucho amor y entrega. No lo iba a contar, pero lloré subiendo las escaleras antes de sentarme ahí porque vi a mi madre sufriendo desde casa", expresaba sobre la gran final.

La artista no ha ocultado que es de las primeras veces que se ha enfrentado a algo así: "Yo soy una mujer fuerte y con la espalda muy dura ya, pero ver a mi madre sufrir por algo de mi trabajo nunca lo había vivido en toda mi carrera". "Sufrí, no lo niego ni me escondo", expresaba sin ocultar cómo vivió su puesto en el certamen musical.

Su agradecimiento

Antes de finalizar su publicación ha destacado la parte positiva de la experiencia: "También me aplaudieron y me dijeron cosas preciosas, ese mismo público increíble. Somos intensas, y eso es ser intensa. Me quedo con todo como una experiencia increíble. Gracias a los que confiaron en mí porque sabían que lo daría todo con empatía, pasión y entrega", añadía la cantante.