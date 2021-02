Bella Ramsey ('Juego de tronos') protagonizará la adaptación de 'The Last of Us'

Muchos recordarán a Bella Ramsey por su interpretación de la implacable Lyanna Mormont en 'Juego de Tronos', que con tan solo un puñado de escenas logró convertirse en un personaje icónico. Ahora, dos años después del final de la serie de HBO, la joven actriz regresará a la cadena para interpretar a otro personaje que aspira a convertirse en nuestra próxima obsesión.

Bella Ramsey será Ellie en la adaptación de "The Last of Us"

Ramsey, de diecisiete años, será Ellie, la protagonista de la adaptación del aclamado videojuego "The Last of Us" que prepara HBO. Ellie es una huérfana de 14 años que nunca ha conocido nada más que un planeta devastado que lucha por equilibrar su instinto de ira y rebeldía con su necesidad de conexión y pertenencia, y tiene que asimilar que ella podría ser la clave para salvar el mundo.

Craig Mazin, creador de la miniserie 'Chernobyl' de HBO, está escribiendo el guión y es productor ejecutivo del proyecto junto a Neil Druckmann, el guionista y director creativo del videojuego. Por otro lado, l cineasta ruso Kantemir Balagov, director de la película "Una gran mujer", se encargará de dirigir su piloto en sustitución de Johan Renck.

La última esperanza

"The Last of Us", de Sony y Naughty Dog, fue lanzado en 2013 y, desde entonces, su popularidad no ha hecho más que crecer. La historia se desarrolla veinte años después de que la civilización moderna fuese destruida y se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. Joel, un superviviente curtido, es contratado para sacar a la niña de 14 años de una represiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador a a través de Estados Unidos en el que acabarán dependiendo el uno del otro para sobrevivir.