'The Last of Us' cambia de director tras perder a Johan Renck ('Chernobyl')

La adaptación de "The Last of Us" es uno de los proyectos más esperados del horizonte televisivo. Al frente de este trasvase del videojuego a la pequeña pantalla se encuentra el director creativo de la obra original, Neil Druckmann, y el guionista Craig Mazin, que volverá a trasladarse a una ambientación postapocalíptica tras el gran éxito de 'Chernobyl'. Hasta ahora, no sabíamos mucho más acerca del equipo creativo detrás de la serie, pero HBO le ha puesto remedio a este oscurantismo con el fichaje del director que se encargará de dirigir el piloto.

Ellie y Joel, protagonistas de "The Last of Us"

En vez de apostar por un veterano de la televisión o por un cineasta consolidado en Estados Unidos, HBO ha fijado su mirada en el ruso Kantemir Balagov, que a sus 29 años ya suma dos largometrajes en su filmografía, "Demasiado cerca" y "Una gran mujer", con los que ha participado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, dedicada al talento emergente. En ese marco tan prestigioso, el joven realizador se ha alzado con el premio al mejor director en 2019 y el FIPRESZI en 2017.

Por lo tanto, queda claro que 'The Last of Us' compartirá estilo con lo visto hasta ahora en la obra de Balagov, que se ha caracterizado por la profundidad de sus propuestas dramáticas. Por el momento, tan solo se ha confirmado que Balagov se pondrá detrás de las cámaras del episodio piloto, como apunta The Hollywood Reporter, aunque esto ya implica la marcha de Johan Renck, que había anunciado en junio de 2020 que volvería colaborar con Mazin tras 'Chernobyl', pero que finalmente ha tenido que abandonar el proyecto al no poder cuadrarlo en su agenda.

La única esperanza en un mundo decadente

'The Last of Us' prestará especial atención a los eventos acontecidos en el primer juego, publicado originalmente para PlayStation 3 en 2013, que mostraba el viaje emprendido por Joel, un traumatizado superviviente, y Ellie, una adolescente con un relevante secreto, a través de unos Estados Unidos marcados por la devastación global provocada por una infección. Juntos tratarán de sobrevivir ante las hostilidades que les rodean, y el siguiente misterio a resolver de la serie es la identidad de los actores que darán vida a los icónicos protagonistas.