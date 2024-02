Por Fernando S. Palenzuela |

Las 16 candidaturas para participar en el Benidorm Fest 2024 pasaron el filtro del jurado interno de RTVE, compuesto por diez personas. Estos profesionales puntuaron las 825 propuestas que recibieron de los artistas, pero sus votaciones pueden distar mucho de lo que finalmente el jurado y la audiencia eligió. Así ha quedado demostrado al conocer la puntuación que se llevó cada uno de los 16 cantantes y grupos.

, tal y como informa Público a través de datos de RTVE obtenidos vía Transparencia. Este comité de expertos estaba compuesto por. Los primeros fueron Ana María Bordas y César Vallejo, directores del Benidorm Fest; José Pablo López , director de Contenidos Generales; Virginia Díaz , directora de '180 grados' y María Eizaguirre , directora de Comunicación y Participación. Los externos fueron los productores y compositores Tony Sánchez-Ohlsson y Pablo Cebrián, el cantante Rayden , la coreógrafa Miryam Benedited y el locutor Tony Aguilar

El grupo que daba voz a 'Astronauta' obtuvo 186 votos, seguido de Jorge González, que logró 161. 20 puntos por debajo estaba Miss Caffeina, que cerraba el podio. En la primera mitad de la tabla se sitúan Dellacruz (136), Nebulossa (120), María Peláe (106), Sofia Coll (97) y Mantra (97). Por detrás encontramos los nombres de Noan y Roger Padrós, empatados con 88, muy cerca de Angy Fernández (82) y Marlena (79). Los últimos cuatro nombres del ranking son Almácor (75), St. Pedro (74), Yoly Saa (67) y Quique Niza (67).

Vistos estos datos, Lérica consiguió la máxima puntuación, pese a que luego en el Benidorm Fest quedaron penúltimos en la Semifinal 1. Nebulossa, en cambio, se alzó con el triunfo del certamen pese a la quinta posición del jurado interno. También es llamativo cómo St. Pedro y Almácor están en la parte baja de la lista cuando en la Final obtuvieron la segunda y quinta posición, respectivamente.

No obstante, estos no son los únicos datos obtenidos por el citado medio, que también ha tenido acceso al voto que lograron los seis suplentes. Verónica Terres y su tema 'Fugaz' se quedaron muy cerca de entrar en el Benidorm Fest con 65 puntos. Le siguen Ondina con 'Me está mirando' (62), Reyko con 'Run with you' (60), Ángela Carrasco con 'Él y yo' (59), La Beba con 'No me fucking importa' (57) y Veintiuno con 'Telenovela' (57). De entre estos nombres, llama la atención el de Carrasco, que finalmente estuvo en el festival, pero como jueza.

El voto del jurado interno

La votación que realiza el jurado de RTVE consiste en dar puntos a sus candidaturas favoritas, de 22 a 1. De este modo, a través del desglose del voto se ha descubierto que tan solo Lérica y Miss Caffeina recibieron puntuación por parte de los 10 miembros del jurado. No obstante, uno de los aspectos más curiosos es que Yoly Saa fue, incluyendo a los suplentes, la puntuada por un menor número de jueces, pues solo cuatro la valoraron. No obstante, recibió la máxima puntuación por parte de dos de ellos. Lérica consiguió los 22 puntos de cuatro jueces, mientras que Jorge González los consiguió de tres y Ondina de uno.