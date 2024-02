¿De 'OT 2023' al Benidorm Fest 2025? Los finalistas responden

Por Almudena M. Lizana |

Durante la mañana del 20 de febrero de 2024, los seis finalistas de 'Operación Triunfo 2023' han protagonizado una rueda de prensa en la que se han repasado sus mejores momentos y se ha anunciando que Prime Video renueva el formato producido por Gestmusic por una segunda edición en la plataforma. Además, los concursantes, Chenoa o Noemí Galera han tenido la oportunidad de responder a las cuestiones de los medios de comunicación presentes en la misma.

Rueda de prensa de 'OT 2023'

Preguntados por FormulaTV, Naiara Martin Urrutia han respondido. Martin ha sido el primero en contestar y asegura que no se lo había planteado todavía. "Estamos abiertos a todo, veremos", indicaba el vasco.

"Hago mías tus palabras, hermano. Las puertas abiertas totalmente, pero todavía no sabría decirte nada", añadía Lucas, quien reveló dentro de la Academia que había descartado la preselección española para Eurovisión por entrar en la Academia de 'OT' aunque Rayden desmentía su versión. "No lo sé, no lo descarto, ya veremos a ver qué se plantea en la vida", respondía la ganadora de 'OT 2023'.

Los más dispuestos

Las tres personas que se han mostrado mucho más emocionadas por el Benidorm Fest y Eurovisión han sido Juanjo, Ruslana y Paul. "Sí, sería un orgullo. Me encanta representar mi tierra, Aragón, y también sería un orgullo representar a España", explicaba el maño. "Sería un sueño y me encantaría. Ojalá poder representar a España en Eurovisión. Para mí Eurovisión siempre ha sido un sueño casi inalcanzable", contestaba Ruslana, quien de hecho intentó representar a Bielorrusia en la edición infantil en 2017 y 2019. "En mi casa siempre hemos sido muy eurovisivos. Nunca me lo perdía. Sería un sueño, no sé cómo se darán los próximos meses", aclaraba Paul Thin, señalando que el certamen siempre era prioridad.