Beso en 'Gran Hermano': Edi y Violeta se dejan llevar en el jacuzzi, pero él lo niega ante los concursantes

Por Alejandro Burrueco Marín |

El doble juego de Violeta Crespo, aka Ainara, en 'Gran Hermano' no ha impedido que bajo su nombre ficticio haya conseguido dar rienda suelta al amor con Edi Insua. El gallego ha logrado dejar a un lado las dudas sobre la verdadera identidad de Ainara o el remordimiento de la relación que dejó en stand by fuera del concurso para darse un primer beso. Además, su momento íntimo en el jacuzzi ha llegado justo cuando Edi empezaba a sentir algo por Elsa Mateos.

La madre de Violeta reacciona a su beso con Edi en 'Gran Hermano'

", se aseguró Edi tras su baño romántico recibiendo el "tampoco" de ella. Además, el gallego activó su lado defensor con la joven justo antes de darse otro beso: "". No obstante, al reunirse con el resto de compañeros las preguntas no tardaron en llegar y Edi negó que se hubiesen besado: "". "No puedo decir de este agua no beberé, pero", reiteraba Edi delante del resto de habitantes de la casa de 'Gran Hermano'.

Pero una vez en el confesionario, el que fue el segundo participante confirmado volvía a cambiar la historia diciendo que incluso "podría repetirse": "Para saber si me pudiese gustar una persona o no también necesito ese contacto físico". Por su parte, Violeta era más franca al contárselo a sus confidentes Lucía Rolek y Nerea Minguela: "Menudas imágenes... me he besado con un chico que me saca 12 años en 'Gran Hermano', que lo va a ver todo el mundo y toda mi familia".

¿Edi no quiere nada con Ainara en 'GH'?

Antes de dejarse llevar con Violeta, Edi le contó a Ruvens Pérez lo que sentía por Elsa: "Noto más química de personalidad con Elsa que con ella porque tiene 22 años y le veo cosas de 22 años y a Elsa la veo una mujer, pero físicamente veo más química sexual con Ainara". "Sentimiento tengo cero, pero cero", fueron las palabras del de Fisterra que provocaron que la madre de Violeta le mandase desde el plató "a su puta casa por falso y mala persona".