Por Beatriz Prieto |

Después de incorporar tres nuevos inquilinos en la gana del jueves 19 de septiembre, la casa secreta de 'Gran Hermano' parece estar más tensa que nunca, aunque no precisamente por los recién llegados. En esta ocasión, el foco del conflicto se ha generado entre Vanessa Bouza y Daniela Cano, quien incluso ha dejado caer en el confesionario la posibilidad de abandonar el reality, como adelantó 'Socialité'.

, lanzaba la gallega a su compañera, mientras estaban todos en la cocina. Una discusión que fue captada por muchos seguidores del formato y de la que 'Socialité' emitió algunos extractos. "Yo limpio, ¿eh? No me importa, yo he estado limpiando todos los días", aseguraba Daniela, quien protestó por el hecho de que. "Hoy estás en plan marquesa, te has levantado y te has quedado ahí puesta por el ayuntamiento", insistió Vanessa.

"¿Pero qué dices? Estoy flipando, ¿marquesa de qué?", replicaba la colombiana, sorprendida, quien incluso cuestionó sin miramientos "cuántas veces he recogido vuestra mierda y no me he quejado". "Deja de hablarme como una puta mierda, porque no me lo merezco. A ti no te he hablado en ningún momento mal", llegó a asegurar Daniela, hastiada. La concursante comentó la disputa tiempo después y dejó caer de Vanessa "por qué se ha puesto a limpiar y hacer este paripé": "Porque en la otra casa hay dos que la nominaron porque no cogía ni un mocho".

"Yo quiero irme"

A raíz de dicha disputa, la situación parece haber puesto a Daniela al límite, tal y como evidencian sus declaraciones en el confesionario: "Si le quiere hablar como una mierda a su marido, me parece estupendo. Pero yo no soy su marido". "Yo a ti no te he hecho nada y no he dicho nada ni me he quejado ni porque tenga relaciones sexuales ni tengas nada. No me he quejado", se defendió la colombiana en la soledad de la estancia. "¿No te gusto? Ignórame, como si no existiera. I'm dead", añadió la concursante, quien incluso se ofreció a que "te las doy yo las lecciones de respeto, porque ya estoy cansada". "Yo quiero irme", remató Daniela, en unas imágenes que se verán completas en la gala del domingo 22 de septiembre.