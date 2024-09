Por Alejandro Burrueco Marín |

El doble juego de Violeta Crespo en 'Gran Hermano' parece estar complicándose cada vez más, llegando a ser un triple juego. A los secretos que tiene dentro de la casa se le están sumando otros que vienen de fuera y que ha revelado 'Socialité', que ha entrevistado en exclusiva a un chico que asegura ser la pareja de Violeta.

Violeta de 'Gran Hermano' y Adrián en una publicación de Instagram

Adrián, el exnovio de la concursante, afirma que no supo que habían roto hasta que no vio la actitud de Violeta dentro de la casa, ya que actualmente está en pleno cortejo con su compañero Edi Insua : ". Si se llegan a besar, me haría daño porque aún tenemos una conversación pendiente". Tal y como confirman sus fotos y mensajes en redes sociales,

El supuesto novio cuenta que no llegaron a romper: "Me dijo que estaba planteando dejar toda su vida por venirse a vivir conmigo: dejarse su oposición, dejar 'Gran Hermano'". "Me repetía que estaba enamorada, que no se quería separar de mí y que yo era su pareja, su novio, que solo veía futuro conmigo", añade Adrián indignado. Por su parte, la madre de Violeta ha desmentido todo y será entrevistada este domingo 22 de septiembre en 'Socialité'.

La red de conexiones de Violeta en 'GH'

Violeta está siendo una de las grandes protagonistas del regreso de 'GH', ya que las tramas de varios de los concursantes dependen de ella. Todo empezó con la presentación de Jorge Pérez, que se enamoró de ella en los castings y por eso está en la casa secreta. Después llegaron Nerea, que fue su mejor amiga, y Luis, actual pareja de Nerea con quien Violeta tuvo relaciones sexuales rompiendo su amistad con su amiga.

Una vez Violeta llegó a la casa principal empezó a tontear con Edi, que también es conocido de Jorge y recuerda que se enamoró de una chica cuya descripción coincide con Violeta, aunque él la conoce como Ainara. Las declaraciones de la supuesta pareja de la concursante, además, se emitieron horas antes de que Violeta y Edi dieran un paso más y, como ella misma confesó a algunos compañeros la noche del sábado 21 de septiembre, se habrían besado ya en el jacuzzi, cumpliendo así el peor vaticinio para Adrián.