Por Beatriz Prieto |

El sábado 21 de septiembre, 'Socialité' recogió las declaraciones de Adrián, un hombre que afirmaba ser pareja de Violeta Crespo, concursante de 'Gran Hermano'. El supuesto novio de la madrileña aseguró que habían estado juntos todo el verano hasta que arrancó el reality donde, según su versión, habría descubierto que ella daba por terminada su relación al asegurar que estaba soltera. Unas declaraciones que, al día siguiente, desmintió la madre de Violeta, Laura, en el mismo programa de Telecinco.

La madre de Violeta desmiente a su supuesto novio en 'Socialité'

, aseguró la madre de la concursante. Laura aclaró que Adrián "no fue su pareja, lo conoció en un viaje en Gandía y tuvieron algo. Empezó un día y terminó al tercero". "Cuando Violeta venía para Madrid, decidió que, por supuesto,", añadió la madre de la madrileña.

"Creo que hay una diferencia de edad importante y creo que un tío de esta edad a una de 22 es muy fácil comerle la cabeza e incluso decirle lo que quiere oír", añadió Laura. La madre de violeta confesó que "no me puedo creer la historia que monta el señor Adrián": "Es increíble, es un señor con muy poca vergüenza". Laura señaló el hecho de que muchas de las fotos juntos estaban acompañados, para después afirmar que "de novio tiene poquito o nada".

"La veo ilusionada"

La madre de Violeta reafirmó de la concursante que está "soltera y sin compromiso", antes de pronunciarse sobre la relación entre la madrileña y Edi Insua con quien, de hecho, ya se ha besado dentro de la casa, como adelantaron en 'Socialité'. "La veo ilusionada. Es su prototipo de chico, el chico es guapo, está bueno", confesó Laura. Asimismo, la madre de la madrileña añadió que "si mi hija sale con este chico de ahí y es feliz con él, por supuesto que le abriría las puertas de mi casa y de mi corazón". No obstante, Laura no ve mucho recorrido a la relación: "Mi hija cuando salga de ahí, no va a tener nada con ese señor. Va a poner los pies en el suelo y va a seguir con su oposición y su vida".