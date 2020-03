'Better Call Saul': Bob Odenkirk explica la inesperada proposición de Kim a Jimmy en el 5x06

Kim está siendo la gran protagonista de la quinta temporada de 'Better Call Saul'. El personaje interpretado por Rhea Seehorn siempre ha sido el contrapunto moral de Jimmy, y en esta tanda de episodios está pasando por su momento más sensible hasta ahora, teniendo que decidir por qué sendero de la justicia quiere transitar. En el sexto episodio de la temporada, en el que ha culminado el ficticio enfrentamiento entre los dos protagonistas por el call center de Mesa Verde, la abogada ha sufrido la última jugada de su pareja, que desde que se ha convertido en Saul Goodman cada vez tiene menos ataduras éticas. Y precisamente por esa fricción ha sorprendido tanto la proposición de Kim al final del capítulo.

Bob Odenkirk y Rhea Seehorn en 'Better Call Saul'

Mientras mantenían una inevitable discusión, Kim le ofrecía dos opciones a Jimmy: romper la relación o casarse. Con esa última oferta se fundía a negro, dejando al espectador totalmente desconcertado al parecer que la proposición de matrimonio salía de la nada. Sin embargo, Bob Odenkirk ha razonado este giro durante una conexión en directo con Variety: "En primer lugar es una cuestión legal, pero, al mismo tiempo, no se puede dejar de lado el vínculo que hay entre los personajes."

"Como actor, a veces te preguntas si serás capaz de hacer que parezca real, que sea algo legítimo," añadía el actor, respondiendo a las preguntas de los fans acerca de si esta unión matrimonial se debe al privilegio conyugal, que evita la obligación legal de testificar en contra de tu pareja. Además, Odenkirk anticipaba un final trepidante para esta temporada: "Casi me mato haciendo uno de esos episodios. Grabarlo casi acaba conmigo."

La conexión con 'Breaking Bad'

Tras elegir el de Robert Forster como su cameo favorito de un personaje de 'Breaking Bad' en 'Better Call Saul', Odenkirk confesó que no sabe cómo explicarán los guionistas del spin-off el comportamiento de Saul en su primera escena en la serie matriz: "Lo único que no encaja todavía es cuando su secretaria se aleja en la primera secuencia y hace una broma sobre agarrarle el culo. ¿Por qué diría eso? No lo entiendo."