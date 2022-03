Betty Gilpin protagonizará 'Mrs. Davies', la nueva serie de Damon Lindelof

Damon Lindelof ha encontrado a su nueva heroína. El creador de 'Watchmen' y 'The Leftovers' ha elegido a Betty Gilpin para protagonizar su próxima serie para Peacock que llevará por título 'Mrs. Davies' y girará en torno al eterno duelo entre fe y tecnología.

Betty Gilpin en 'The Hunter'

'Mrs. Davis', co-escrita por Lindelof y la guionista de 'The Big Bang Theory' y 'Betty Gilpin' Tara Hernandez, es descrita como una batalla épica de proporciones bíblicas y binarias que llevará al personaje interpretado por Gilpin, una monja, a luchar contra una inteligencia artificial todopoderosa.

El drama fue encargado directamente en mayo de 2021 y aterrizó en Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal, tras una dura guerra de ofertas. Susan Rovner, jefa de Entretenimiento de Televisión y Streaming de la compañía, desarrolló la ficción cuando estaba en Warner Bros. TV y terminó comprándola después de abandonar el estudio y fichar por NBCUniversal. Así pues, la ejecutiva tuvo la oportunidad de adquirir un proyecto que ayudó a construir en otro estudio, algo, sin duda, muy poco habitual.

Gilpin es conocida por su trabajo en series como 'Nurse Jackie', 'Masters of Sex' y, por supuesto, la malograda 'GLOW' de Netflix, por cuyo papel obtuvo tres nominaciones consecutivas a los premios Emmy, y próximamente la podremos ver junto a Sean Penn y Julia Roberts en el drama de Starz 'Gaslit', centrada en el escándalo Watergate, así como en 'Three Women' de Showtime y en la antología de Apple TV+ 'Roar', el nuevo proyecto televisivo de las creadoras de 'GLOW'.

Con este fichaje, la actriz se reencontrará con Lindelof tras protagonizar la sorprendente 'The Hunt', una de las pocas películas estrenadas en el fatídico 2020 que fue co-escrita y producida por el guionista y showrunner de 'Perdida'.

Capítulo cerrado

Este proyecto supone el regreso a la televisión de Lindelof tras 'Watchmen' de HBO, su obra más personal. A pesar de su enorme éxito tanto de crítica como de público, el guionista y productor asegura haber pasado página y no piensa hacer una segunda temporada de su particular adaptación del popular cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, aunque ha dejado claro en más de una ocasión que no está en contra de que la serie continue sin él.

"A no ser que tenga una idea que me parezca tan relevante como la de Tulsa en 1921, no debería hacerlo. Y no he tenido esa idea, así que no quiero que la gente me espere para tenerla, sino que alguien alce la voz y diga, 'Tengo una idea'", confiesa Lindelof, que anima a sus colegas a construir su propia visión del universo 'Watchmen'. "Lanzo esta invitación a cualquiera ahí fuera: si tienes una idea, busca la manera de presentarla. Pero probablemente no a mí. 'Watchmen' no es mía, es nuestra. Y quiero ver cómo otra persona interpreta esta increíble historia."