La razón por la que Damon Lindelof no hará una segunda temporada de 'Watchmen'

El final de 'Watchmen' fue una jugada maestra por parte de Damon Lindelof. El último plano sirve de cierre de un relato y de ambigua apertura para extenderlo en una hipotética segunda temporada. Sin embargo, el cotizado creativo ha dejado claro desde el lanzamiento de la serie que no tiene ningún interés en prolongar la historia de Angela Abar, y ahora ha matizado a qué se debe esa decisión, que no implica que no vayamos a ver nuevos episodios de la serie en el futuro.

Regina King en 'Watchmen'

En una entrevista concedida a Collider, Lindelof ha hecho balance de su labor de expandir el universo creado por Alan Moore y Dave Gibbons y ha razonado su postura de alejarse de la franquicia. "No se trata de haber agotado las ideas, sino de querer honrar lo que era "Watchmen" antes de que yo entrara a ese mundo," afirma el guionista, que abre la puerta a que alguien ocupe su lugar: "Ese fue mi turno. Me puse en medio de la pista de baile durante un minuto e hice lo mío, pero después toca salir y dejar que otra persona baile."

"A no ser que tenga una idea que me parezca tan relevante como la de Tulsa en 1921, no debería hacerlo. Y no he tenido esa idea, así que no quiero que la gente me espere para tenerla, sino que alguien tome la voz y diga, 'Tengo una idea'," asevera Lindelof, que, por si había quedado alguna duda, insta a sus colegas a buscar el enfoque correcto para regresar al mundo de 'Watchmen': "Lanzo esta invitación a cualquiera ahí fuera: si tienes una idea, busca la manera de presentarla. Pero probablemente no a mí. 'Watchmen' no es mío, es nuestro. Y quiero ver cómo otra persona interpreta esta increíble historia."

Corte a negro

La dilatada experiencia de Lindelof en la pequeña pantalla influyó totalmente a la hora de plantear el final de la primera temporada, consciente de que hay mimbres para ofrecer una continuación: "Tú y yo sabemos que habrá más 'Watchmen'. Pasará. Y depende de la gente que decida seguir con la serie que se haga algo absolutamente diferente o continuar con lo visto. Pero me encuentro con mucha gente a la que le interesaría ver cómo sería un mundo reformulado por Angela Abar. No tengo respuesta a eso, pero precisamente por eso se cortó a negro en ese momento."