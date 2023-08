Por Fernando S. Palenzuela |

Billy Porter se ha erigido como un auténtico icono de la comunidad LGTBIQ+ a raíz de la visibilidad que le dio 'Pose'. El actor y cantante siempre ha buscado romper con los roles de género en una lucha por normalizar y romper con los estereotipos impuestos. Precisamente en este tema no se calla y ha sacado a la luz la revista de Vogue protagonizada por Harry Styles en 2020.

Dicha portada fue la primera centrada en un único hombre de la historia de la revista. Ya en su momento, Porter se mostró bastante a disgusto con ello, pues, cuando él afirma que "creó la conversación" sobre la moda de género fluido. Aunque en su momento se disculpó con el cantante, ya que él no tenía la culpa de haber sido elegido por ser "heterosexual y blanco", parece que

Billy Porter ha vuelto a rescatar lo ocurrido en una entrevista en The Telegraph, donde reincide en que la razón por la que Harry Styles protagonizó dicha portada fue por ser un "hombre blanco heterosexual que hace queerbaiting", y es que el también actor de "No te preocupes cariño" nunca ha expresado su sexualidad pese a haber recibido numerosas críticas por utilizar a la comunidad LGTBIQ+ con la intención de alcanzar mayor notoriedad. "Eso es por lo que está en la portada. No binario bla, bla, bla. No. No me parece bien. Estás utilizando mi comunidad -o tu gente está utilizando mi comunidad- para elevarte", lanzó. "Tú no te has sacrificado en nada".

Recado para la editora jefa de Vogue

Las críticas de Billy Porter no han terminado aquí, sino que se han extendido a Anna Wintour, la editora jefa de Vogue, responsable de la polémica portada. El actor explica que durante una charla con ella seis meses antes de que viera la luz el número de esa revista, la experta en moda le preguntó qué podían hacer desde Vogue para apoyar y dar reconocimiento a la comunidad LGTBIQ+.

"Esa zorra me dijo al final: '¿qué podemos hacer para mejorarlo?'. Y me pilló tan de sorpresa que no le dije lo que debería haberle dicho", recuerda el intérprete. "Utiliza tu poder como Vogue para alzar las voces de los líderes de este movimiento de ruptura del género en la moda", afirma que debería haberle respondido.