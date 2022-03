Rosalía sigue cosechando éxitos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La cantante, que visitaba por primera vez un talk show estadounidense, se sometió a una divertida entrevista en 'The Tonight Show', de la mano de Jimmy Fallon. Después de su éxito en EE.UU. con "El mal querer", Rosalía presentó su nuevo álbum, "Motomami".

Rosalía, en 'The Tonight Show'

La entrevista comenzó con la cantante enseñando al carismático Jimmy Fallon a pronunciar su nombre. Rosalía reconoció que, a lo largo de estos años, le han llamado de múltiples maneras. El presentador alabó el palmarés de la española, quien acumula un total de ocho premios Grammy Latino. Además, Fallon aseguró sentirse todo un "motopapi", lo que hizo mucha gracia a la artista.

Además, Rosalía reveló una divertida anécdota que le ocurrió con Harry Styles. El cantante envió unos mensajes a la española con el fin de felicitarle por una de sus canciones. Sin embargo, se encontró unas respuestas "confusas", puesto que, sin saberlo, Styles no estaba hablando con ella. "Este número pertenecía antes a alguien, ahora es mi número, así que no me molestes", le contestaron.

¿Por qué Rosalía cambia tanto de número?

Rosalía reconoció que cambia de número de teléfono con mucha frecuencia, algo que lleva haciendo desde antes de ser tan reconocida. La cantante aseguró que lo hace para centrarse al máximo cuando está grabando en el estudio. Sin embargo, la catalana no había caído en un pequeño detalle: "Yo pensaba que, cuando dejas de usar un número, este desaparecía", aseguraba. Por ello, confesó que varios de sus amigos habían escrito a sus antiguos números pensando que estaban hablando con ella.