Por Toño García Rodríguez |

Días después de ser expulsada de 'Supervivientes' (definitivamente, pues ya lo fue en dos ocasiones), Blanca Manchón se ha quedado a las puertas de la gran final del reality y ha hecho balance de su paso por la isla. La deportista ha realizado una íntima entrevista desde el hotel donde responde a todas las preguntas sobre su experiencia, tras la que se considera "una nueva Blanca, mejor de lo que era" y ha señalado a su compañero Gorka Ibarguren como una de las mayores decepciones.

Blanca Manchón durante su entrevista en 'Supervivientes'

Después de compartir que, ha confesado quién ha sido una decepción: "Con Gorka., que me consideraba una tía súper válida, que le caía muy bien...". Sin embargo, la concursante sintió que, tras la llegada de Marieta Díaz a la isla,

"De repente, es como que le dejé de valer. Vio que, a lo mejor, el programa iba por otro lado y me apartó. He notado eso, como que nunca me ha valorado. Él piensa que sí, pero, para mí, esa valoración se demuestra con actos. Yo le he apoyado en todo y él siempre trataba de hundirme", ha añadido Manchón. "Fue a raíz de entrar Marieta. Era yo su amiga, un team con Javi y yo no sé si soltó información o no que ya todo fue intentar hacer con la chica carpetazo", explicaba sobre las razones del cambio.

Un carpetazo

Desde ese momento, según la ya expulsada, el vasco centró su participación en generar contenido para dar a entender un interés romántico con alguna compañera: "Yo creo que fue como 'ostras, la supervivencia no se valora tanto, voy a intentar seguir en el concurso de otra forma, haciendo que quiero algo con alguien, tiró más por ahí y después lo reconoció. Claro, yo ya, en esa ecuación, no le valía. Me da pena".