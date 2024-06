Por Mario de Hipólito de Sande |

'Supervivientes 2024' será recordada como una de las ediciones más controvertidas. Muchos de los concursantes que han ido saliendo del concurso, han intentado destapar a la organización, y programas externos como 'Ni que fuéramos Shhh' se han unido a esta causa. En este caso ha sido Kiko Matamoros el que ha dado a conocer una situación que delataría las intenciones de la organización del programa con su hija, Laura Matamoros.

'Ni que fuéramos Shhh'

"A mí me hace relativa gracia esto porque me obliga y me hace demostrar que yo no miento. Cuando yo hablo de quey cómo se interactúa o se ha interactuado,", explicó Matamoros.

"Yo puedo demostrar que es verdad todo lo que he dicho y sin dar los nombres porque han sido dos personas con las que yo he estado en contacto, dos personas que estaban en Honduras y repito que no era ningún técnico, sino gente con alta capacidad directiva y con peso a la hora de tomar decisiones en el concurso, es decir, la cúpula", continuó, dejando claro que no se inventa nada.

Tras estas declaraciones, Matamoros dio a conocer el bombazo. "Cuando a Laura la han expulsado la primera vez y yo le llamo para preguntar cuándo regresa a por sus hijos, por tener información para poderlos ver al día siguiente de regresar a España, lo que me vienen a decir es espérate porque se va a quedar en el concurso antes de saberse nada de la repesca", confesó el colaborador.

"Para que vean cómo manejan los tiempos y las expulsiones. Me dicen: 'Estamos viendo la forma de hacer para que se quede' y yo les digo que propongan una repesca. Yo confío mucho en esta gente porque he trabajado muchísimos años en muchísimos programas y tenía respeto profesional y cariño personal. Me duele lo que ha pasado porque he dejado en el camino a dos personas que yo consideraba amigos", sentenció finalmente.

No es el único

Kiko Matamoros también ha asegurado que alguien cercano a Ángel Cristo Jr., el concursante más polémico de la edición, le contó que también tuvo la posibilidad de interactuar con él cuando aún estaba en la isla. De manera que su situación con Laura Matamoros la habrían vivido también otros concursantes.