Así es el cocinero de 'Supervivientes': Dar de comer al equipo y crear las recompensas en una zona de escasez

Por Sergio Navarro |

Una de las personas más queridas de 'Supervivientes', que es prácticamente un superhéroe para el equipo del programa es Rodrigo Salvador, el cocinero que lleva unido al reality desde la edición de 2021. La comida es algo que a todos nos encanta, y cuando estamos fuera de nuestro país mucho tiempo la echamos de menos. Por ello, la producción del formato no tuvo ninguna duda en que tenía que haber un cocinero español en Honduras para dar de comer a todo el equipo.

Los platos estrella

Lo mismo ocurre con la versión italiana del formato ('L'isola dei famosi'), que también aloja a su equipo en el mismo hotel. Por lo tanto, en el restaurante podemos encontrar, un exinformático que cambió de vida para dedicarse a la cocina. Hablamos con él para que nos cuenta cómo es su día a día, cómo gestiona la intendencia, cómo llega a este trabajo, cómo elabora las recompensas, qué equipo tiene y qué platos son los más demandados.

"España son 120 personas e Italia otro tanto...", comenta al reflexionar sobre el número de personas a las que da de comer a diario. Además comenta que muchos de los italianos acuden directamente a la línea de comida española, algo que tiene que tener muy en cuenta. "Pienso por platos, no lo hago todo igual. Sé que algunos los comen 20 personas y otros los coge todo el mundo. Paella por ejemplo sé que comen todos, y la hago el día que no está Italia porque si no es inviable", cuenta bromeando, pero con sinceridad.

La paella, la ensaladilla, el gazpacho y el salmorejo dice que es lo que más gusta al equipo, además de los empanados y fritos: "Estos les encantan, pero no los puedo poner todos los días porque saldrían de aquí bien cargaditos de kilos". Sin embargo, ser en encargado de la comida en un sitio como este, no es una tarea nada fácil como nos cuenta a continuación.

Cómo gestionar la comida

Para hacer los distintos platos que ofrece cada día dispone de los ingredientes que le proporciona el hotel. "Yo dependo un poco de los pedidos que hagan ellos, me voy adaptando y ellos también se adaptan a lo que ven que vamos consumiendo. Es uno de los mayores problemas de mi trabajo, porque hay mucho desabastecimiento", comenta.

Dicho esto, lamenta que solo se haga un pedido a la semana y además "suelen escatimar bastante para que no se estropeen las cosas", asegura. Por ejemplo, la fruta y verdura les llega los miércoles y muchas veces los domingos ya se ha agotado. Por otro lado, en cuanto al tema de utensilios nos confiesa que todo es un poco precario.

Rodrigo Salvador, el cocinero de 'Supervivientes'

Por suerte, parece que las condiciones van cambiando poco a mejor. "Este año he visto una inspección de sanidad que hasta ahora no había visto. Va mejorando la cosa", nos dice Salvador, que nos detalla que "todo viene congelado y al vacío", pero "hay que intentar sacar lo justo, porque conservar la comida de un día para otro puede ser peligroso".

El encargado de las recompensas

Sin dejar desatendidas a todas estas personas a las que tiene que dar de comer, también es el encargado de elaborar las recompensas de los concursantes. "Me las piden con muy poco tiempo, porque, como dicen ellos, el reality está vivo. La recompensa depende mucho de lo que han hablado esa semana los concursantes. Si Torres dice que le apetece una pizza, eso lo tienen en cuenta en dirección y me lo piden", nos pone como ejemplo.

Pero no siempre es una tarea fácil... "A veces son cosas más complicadas. No tienen en cuenta el proceso. Una vez me pidieron que hiciera en un día 300 torrijas. Les falta saber cómo va esto... En España vas al súper, compras barras de pan, las mojas en leche infusionada, la fríes, y ya está. Aquí hay que hacer el pan desde la harina". Y no solo eso, sino la conservación, que como ya ha comentado antes, nunca pasa más de 24 horas desde su elaboración: "Todo se hace al día".

Lo que el médico sugiere que necesitan los concursantes también se tiene en cuenta. Si por ejemplo considera que están bajos de proteínas, un chuletón puede ser una buena recompensa. Sin embargo, se suele tirar más de los caprichos que mencionan durante el concurso. También tiene que saber adaptarse a las situaciones y poder conseguir el plato que se les pide: "Lo único que ocurrió es que pidieron croquetas de jamón y fue inviable encontrar el jamón y se hicieron de pollo", recuerda.

Lo que comen los concursantes al salir

Rodrigo también prepara los platos que comen los concursantes una vez son eliminados. "Les ponemos una comida especial que lleva un poco de todo para la grabación que les hacen, que también me encargo yo. Suelen llevan pizza, hamburguesa, pasta con tomate... ese tipo de cosas", comenta. Pero a partir de ahí, como se quedan en el hotel, "comen ya en la línea y se sirven ellos. Hay variedad, vienen con hambre y no ponen pegas".

¿Cómo llega a ser cocinero de 'Supervivientes'?

Fue alumno de Sergio Fernández, reputado cocinero y rostro televisivo, por lo que se encargaba de recomendar a gente para programas al estar dentro del mundillo. Gracias a él, Rodrigo conoció esta posibilidad y no lo dudó mucho. Reconoce que cuando se lo propusieron se puso un poco nervioso, pero coincidió con que estábamos saliendo de la pandemia y vio esta propuesta como una gran oportunidad.

Aquí no salían del hotel, les hacían tests constantemente y podían estar sin mascarillas al formar todos un núcleo. "El primer año fue durísimo, el segundo mejor y ahora ya bien. La experiencia es importante en mi puesto", nos cuenta, antes de confesar que "aquí el cocinero suele durar poco, es mucho trabajo y acabas hasta arriba".

Su día a día y su equipo

"Mi equipo llega a las 6 de la mañana y se pone a hacer la comida. En cuanto acabamos de hacer la comida se empieza a hacer la cena", comienza narrando sobre el día a día en cocinas. Al principio de cada edición, al contar con equipo nuevo, suele ser más complicado porque tiene que enseñarles las recetas, elaborarlas con ellos... y lamenta que "a veces no saben ni cortar bien".

Cuando ha pasado un mes aproximadamente y ya pueden hacer todos los platos ellos solos, "hay más libertad e igual yo ya entro a las 8:30 o 9, me puedo tomar un descanso al mediodía... pero son muchas horas", nos cuenta Rodrigo, que tiene a dos personas en su equipo por las mañanas y a otras dos por las tardes.