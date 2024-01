Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En la noche del sábado 3 de febrero, España conocerá el nombre de la persona que representará al país en el Festival de Eurovisión 2024. Todo ello será en la gran final del Benidorm Fest, en la cual Blanca Paloma le entregará el micrófono de bronce al vencedor. Sin embargo, su aparición en el certamen solo será esa, ya que ella misma confirmó, a través de sus redes sociales, que no actuará como artista invitada en esta edición de la preselección nacional.

De hecho,, puesto que ha concedido una entrevista a El Periódico en la que ha vuelto a tratar el asunto. Cuando, la cantante alicantina ha sido clara y ha afirmado que no tiene ni idea: "Esta es la pregunta.".

Además, Blanca Paloma ha asegurado que ella quería estar en este evento para poner el punto final a su etapa eurovisiva: "De hecho, hice una propuesta con todo mi equipo porque me parecía poner el broche de oro a toda esa etapa. Es un cierre muy álgido y una manera de devolver el cariño a todos los eurofans que me han apoyado. Para nosotros era un orgullo poder devolver esto".

Espera que el motivo de su ausencia no sea su puesto en Eurovisión 2023

Por otro lado, ha resaltado que, en 2023, RTVE sí le propuso participar a la ganadora de la edición anterior, que en este caso era Chanel Terrero: "Este año no la ha habido. Ha sido por nuestra parte a RTVE. Me consta que el año pasado sí que la hubo. Esa es la incertidumbre. En este caso, no le quiero dar muchas vueltas". A su vez, ha comentado que si no la han invitado por su posición en el Festival de Eurovisión 2023 le "entristecería": "Para mí, la posición era lo de menos".