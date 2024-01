Benidorm Fest 2024: Reparto y orden de actuación en la Semifinal 1 y Semifinal 2

Por Redacción |

La carrera eurovisiva está a punto de arrancar en España. Los 16 artistas que competirán por su billete con destino a Malmö (Suecia) comenzarán esta semana con los ensayos en Palau l'Illa de Benidorm, antes de que arranque oficialmente el Benidorm Fest 2024, que se emitirá del 30 de enero al 3 de febrero en el prime time de La 1. Todos los artistas podrán toda la carne en el asador para destacar en su correspondiente semifinal y conseguir su pase a la final, donde se elegirá al representante de España en el Festival de Eurovisión 2024.

Reparto y orden de actuación en la Semifinal 1 y Semifinal 2 del Benidorm Fest 2024

Este lunes, 22 de enero, Radiotelevisión Española ha hecho públicoen cada una de las galas, que se celebrarán en martes y jueves, respectivamente. A diferencia de las anteriores ediciones de la preselección, donde fue anunciado en su correspondiente rueda de prensa, el grupo de comunicación ha optado por desvelarlo en una nota de prensa y este es el resultado.

Primera semifinal del Benidorm Fest, el 30 de enero

Segunda semifinal del Benidorm Fest, el 1 de febrero

Artistas invitados

Más allá de las actuaciones de los 16 candidatos, las semifinales y la final del Benidorm Fest 2024 contarán con artistas invitados. Abraham Mateo, Camela, Sergio Dalma y Vicco, tercera clasificada del Benidorm Fest 2023, actuarán a lo largo de la semana sobre el escenario del certamen musical. La que no estará será Blanca Paloma, la ganadora de la última edición con 'Eaea', tal y como ella misma ha desvelado en su cuenta de X: "No amigos, no está pendiente. ya me gustaría a mí cantaros en la final".