Blas Cantó avanza detalles de su canción para Eurovisión: "Es un medio tiempo épico con un registro nuevo"

Cada vez queda menos para descubrir qué tema interpretará Blas Cantó el 16 de mayo en Rotterdam. Mientras tanto, el representante español en Eurovisión 2020 sigue soltando pequeñas pistas en cada entrevista, como a su paso por 'Dial tal cual' con Rafa Cano. "Tengo mis favoritas, hay varias sobre la mesa y hay una que me encanta", ha dejado caer el murciano, evidenciando que el cerco para elegir tema es bastante reducido.

Blas Cantó está a punto de elegir tema para Eurovisión 2020

El locutor no ha pasado por alto ese dato y le ha preguntado cómo es su tema predilecto. "No es una balada, es un medio tiempo muy interesante, con un registro nuevo", ha aclarado el cantante, seguro de que "no se parece a ninguna" de sus canciones anteriores. "Es algo nuevo para mí, pero que conserva la esencia de 'Él no soy yo' en que es una canción muy emocionante, muy íntima en las estrofas, pero los estribillos son épicos", ha definido.

Sea cual sea el tema elegido, Cantó ha asegurado que está tomando parte activa de la composición -"intento participar en todos los camps de composición y sugerir los temas"- y la elección de la canción junto a los responsables de Televisión Española. "Estaremos en un punto en el que estemos contentos todos y estar seguro de lo que canto en el escenario", ha remarcado antes de agradecer el apoyo de los eurofans que le envían energía cada día.

Meses intensos

En la misma entrevista, el representante español en el Festival ha reconocido que estos últimos meses han sido muy prolíficos en cuanto a composición, explorando sus sentimientos y plasmándolos sobre el papel. "He llorado mucho estos meses escribiendo canciones, de emoción, porque necesito sacar muchas cosas que hay dentro de mí y contarlas. Eurovisión de alguna manera es un día en tu vida pero queda toda una carrera por delante", ha concluido antes de interpretar "Si te vas" en directo.