La bomba de humo de Lindsay Lohan tras fichar por la segunda temporada de 'Ramy'

Ramy Youssef se ha convertido en una de las estrellas más prominentes de Hollywood tras su victoria en la edición de este año de los Globos de Oro, en la que se alzó con el premio al mejor actor de comedia por su labor en 'Ramy', la ficción de Hulu creada, protagonizada, escrita y dirigida por él mismo. Con ese reconocimiento en su vitrina, el lanzamiento de la segunda temporada se ha convertido en todo un evento, a lo largo del cual el creativo de origen egipcio ha desvelado detalles interesantes de los nuevos episodios.

La principal novedad de cara a esa entrega es la incorporación del oscarizado Mahershala Ali al elenco, que no ha estado solo en el apartado de fichajes, ya que la actriz porno Mia Khalifa también se ha dejado ver con un cameo. Y, como ha explicado Youssef a Entertainment Weekly, esa no habría sido la única sorpresa si todo hubiera salido como estaba planeado: "Estábamos interesados en la idea de contar con gente que no sabes que son musulmanes. Llegamos a fichar a Lindsay Lohan, porque Lindsay tuvo todo ese tema de convertirse al Islam."

Sin embargo, cuando todo parecía encarrilado, la protagonista de "Chicas malas" se desvaneció. "Hablé con ella y estaba dispuesta a hacerlo y, después, como hace ella, dejamos de saber de ella. Intenté contactar con ella y estaba citada para el rodaje, y supongo que no pudo hacerlo. No lo sé. No volví a saber de ella," afirmaba Youssef, consciente de la naturaleza de Lohan: "No puedes encerrar a Lindsay, eso es lo que sé. Lindsay será Lindsay."

Puerta abierta

A pesar de esta experiencia negativa, el creador de 'Ramy' no siente ningún rencor hacia Lohan. En otra entrevista, concedida a Variety, Youssef ha asegurado que quiere trabajar con ella en una hipotética tercera temporada de su serie: "Tengo ganas de contar con ella más adelante porque soy un gran fan de su trabajo y creo que va a regresar, vivirá un renacimiento en cualquier momento y quiero ser parte de ello."