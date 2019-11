Boris Izaguirre: "He aprendido mucho de la televisión considerada telebasura para llegar a hacer 'Prodigios'"

Tras una muy bien recibida primera edición de 'Prodigios', llegando a ganar el Premio Iris del Jurado 2019, RTVE y Shine Iberia se han embarcado en una segunda edición con el objetivo de buscar al prodigio del año entre 27 niños y niñas de 10 a 16 años con habilidades en las disciplinas de canto, instrumento y danza. La segunda tanda, aunque en esencia se mantiene similar, presenta algunas novedades. Por ello, hemos hablado con parte de su equipo para que nos revelen cómo se enfrentan a esta edición tras el bagaje adquirido en la anterior y qué ha aportado el programa a la televisión de nuestro país.

Nacho Duato, Ainhoa Arteta y Andrés Salado, jueces de 'Prodigios'

"No nos imaginábamos realmente qué iba a pasar con el programa y tras el éxito y tener una segunda temporada, estamos más seguros, pero también más a flor de piel", explica Boris Izaguirre. Ainhoa Arteta, jurado de la disciplina de canto, ha secundado la opinión del presentador: "El año pasado era el primero para todos, primero para conocernos también. Conectamos desde el primer día todos y cada día que pasaba la química era más fuerte". Algo similar ha sentido el director de orquesta Andrés Salado, confirmando que "cuando hay complicidad todo fluye de una manera diferente".

Según revela el equipo, el nivel ha aumentado este año, por lo que los espectadores podrán disfrutar de auténticos genios. "Como el programa ha tenido mucho éxito y se ha convertido en un referente, la calidad de los aspirantes es muy impresionante, a veces incluso parece como igual", afirma Izaguirre. "A la hora de juzgar, me he tenido que decir a mí misma: 'Bueno, Ainhoa, tranquila, no te pongas tanta presión porque elijas a quien elijas, a quien no, también va a hacer carrera'", cuenta sobre el duro proceso de eliminación que tienen que hacer en cada una de las fases.

Las galas de 'Prodigios' se emitieron en la noche de los sábados, una de las más complicadas de la semana al registrar un menor consumo audiovisual. Además, por si esto fuera poco, 'Sábado deluxe' y 'laSexta noche' se encuentran muy asentados en ese día, por lo que no se lo pusieron para nada fácil. "Nos dimos cuenta de que era un programa que de repente a muchas familias les hacía falta tener", cuenta el presentador. "Este programa es como un aliento de esperanza al país que apuesta y quiere su cultura y que quiere cultura y que apoya a todos estos jóvenes y no tan jóvenes que se dedican al mundo de la cultura que es tan necesario", sentencia la soprano. "Es historia dentro de la cultura de este país", afirma Salado.

Música clásica en el prime time

Escenario de 'Prodigios'

'Prodigios' era una apuesta arriesgada para la cadena al emitir música clásica en la franja del prime time. No obstante, tal y como los propios jueces han asegurado, "se están rompiendo muchos prejuicios y muchas barreras". "Me encantaría que fuera el típico programa donde hay auténticas colas para presentarse porque eso querrá decir que en nuestro país hay una revolución cultural importante", comenta Ainhoa Artera. "El mundo de la cultura y la televisión no siempre han hecho un buen maridaje, siempre ha habido este enorme universo de prejuicio entre una cosa y otra", reflexiona Izaguirre. "'Prodigios' ayuda muchísimo a fomentar y a difundir información y cultura de una manera que solo se puede hacer a través de una televisión pública". Emitir 'Prodigios' en el prime time ha tenido una función positiva en la audiencia al acercar lo clásico al público y barrer con esa idea de alta cultura. "Es un programa que triunfa porque le hemos quitado mucha naftalina al clásico", sentencia la soprano.

Precisamente la noche de los sábados resultaba una elección sorprendente por las diferentes ofertas televisivas que había. "Hay una opción de la política como espectáculo televisivo y otro de televisión como espectáculo y de repente aparecemos nosotros. Nadie, yo estoy seguro, iba a apostar por nosotros y de pronto pasó la magia que solo puede ocurrir en televisión: nos convertimos en una opción", explica el venezolano. "Una cantidad de personas no sabían qué ver porque las dos ofertas que tenían evidentemente no les interesaban y ese pequeño grupo de gente fue hablando con otros y otros y otros... Hasta que de repente se dieron cuenta de que en las casas se podía reunir de nuevo toda una generación".

"El nivel televisivo de España es bastante de telebasura y en Francia, menos, entonces el público tiene otro tipo de exigencias", afirma Arteta con rotundidad. Con esta declaración, la jueza trata de explicar la razón por la que en Francia este formato ha cosechado tanto éxito, mientras que dentro de nuestras fronteras no existe una base cultural clásica. "No quiero nombrar ni cadenas ni nada, pero está ahí". El director de orquesta también quiso entrar a debatir esta cuestión, asegurando que se debe a una falta de educación desde la base: "La cultura da sensibilidad, da empatía, crea inteligencia emocional y hay otros países que la cuidan de otra manera y es muy necesaria".

Paula Prendes, Boris Izaguirre y el jurado de 'Prodigios'

"En mi vida profesional he escuchado la palabra telebasura muchas veces e incluso asociada a mí mismo. Siempre lo he considerado un término muy despectivo hacia los espectadores, pero si de verdad existiese tal televisión, yo he aprendido mucho de esa televisión para llegar a hacer 'Prodigios' porque pienso que este es un programa que ha hecho un estupendo encuentro entre lo que se considera cultura y la televisión, que tiene su propia manera de ser entendida como cultura", defiende Izaguirre.

Una beca para cada finalista

La mecánica de 'Prodigios' no varía con respecto a la primera edición, salvo por una importante novedad en forma de premio. Ya no solo el nombrado Prodigio del año recibirá una beca para mejorar sus estudios musicales, sino que lo harán los ganadores de cada disciplina artística. "Hemos hecho presión y el programa lo entendió perfectamente (...). Nos parecía injusto que a los que habíamos elegido nosotros como jurado profesional se quedaran sin beca", relata Ainhoa Arteta. Eso sí, tan solo el ganador definitivo del público será el que se lleve el premio en metálico de 20 mil euros, como ya hizo Saïd en su edición.