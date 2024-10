Por Alejandro Burrueco Marín |

Boris Izaguirre está grabando un nuevo formato como presentador de la mano de la productora Warner Bros. ITVP España, tal y como ha anunciado en publicado Algo pasa TV y ha podido confirmar FormulaTV. Se trata del programa 'Cash or trash', que en España podría llegar bajo el título de 'Dinero o basura' y en el que las subastas son las protagonistas.

Versión alemana de 'Cash or trash'

y para el que todavía no tienen confirmada la cadena en la que se alojará. Actualmente, el periodista forma parte de la mesa VIP de ' TardeAR ' junto a la presentadora Ana Rosa Quintana en Telecinco.

'Cash or trash' es un programa que ya se ha adaptado en diferentes países con gran éxito: Austria en Servus TV, Grecia en Star Channel, Alemania en ZDF, Francia en France 2, Italia en Discovery, Polonia en Polsat, Reino Unido en BBC ONE, Eslovenia en Markita TV y República Checa en TV Nova. En España ya se había adaptado un formato muy similar, 'Basura o tesoro', que viene del programa sueco 'Trash or Tresure', en Aragón TV y À Punt.

¿En qué consiste 'Cash or trash'?

Las diversas versiones que ha tenido el programa por todo el mundo presentan mecánicas muy similares. Los concursantes llevan consigo una reliquia para que un asesor la valore y les dé su opinión al respecto. Después el objeto se ofrece a un grupo de comerciantes entre los que se subastará. El participante tendrá que decidir si le vende la pieza al mejor postor o si de lo contrario se vuelve con ella a su casa.