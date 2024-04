Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 15 de abril, Cuatro emitió una nueva entrega de 'Martínez y hermanos', en la que Dani Martínez contó con la visita de Boris Izaguirre, de quien hizo mención a su regreso a Mediaset España diez años después. Un asunto por el que dio pie a que hablar de su actual puesto en 'TardeAR' y cómo Ana Rosa Quintana había reunido de nuevo a parte de 'Crónicas marcianas' a pesar de su "tenso" pasado en común.

Xuso Jones, Boris Izaguirre y Dani Martínez en 'Martínez y hermanos'

"Estoy muy contento de este regreso, porque es verdad que,", confesó Izaguirre, quien acudió al programa con Xuso Jones María Escoté . Martínez mencionó el hecho de que, actualmente,, tras haber estado a sus órdenes en 'Crónicas marcianas': "¿Es raro compartir mesa con él y que no sea el jefe?". "¿Qué tipo de pregunta es esa?", bromeó el invitado.

"La otra pregunta que tenía era: ¿quién es mejor jefe, Ana Rosa o Javier?", planteó el presentador, ante un Izaguirre "encantado" con la cuestión. "Hombre, Ana Rosa. Es una jefe maravillosa porque es el presente", contestó el colaborador, con humor. Algo más serio, Izaguirre señaló que "lo increíble es que, con lo críticos que fuimos con Ana Rosa en 'Crónicas marcianas', hace mucho tiempo, estemos todos ahora reunidos por ella".

"Sabe colocarse por encima de todo"

"Yo creo que habla maravillas de la propia Ana Rosa, que es una persona que sabe colocarse por encima de todas las cosas", alabó el venezolano, quien debutó en el programa de la presentadora a principios de febrero. No obstante, Izaguirre reconoció que "no te quiero decir que nos ha perdonado, porque no quiero entrar en esa dinámica, pero es muy impresionante que estemos todos otra vez reunidos con ella".