Por Alejandro Burrueco Marín |

La trama de los cuernos de Álvaro Muñoz Escassi a su expareja María José Suárez ha desatado un gran debate en 'TardeAR'. El periodista Xavier Sardà ha teorizado sobre la posible bisexualidad de Escassi ante sus declaraciones en '¡De viernes!': "Él 'es casi' heterosexual". Cristina Tárrega lo tildaba de "heterocurioso" y Boris Izaguirre aprovechaba para romper una lanza a favor de la bisexualidad: "Aquí el tema está abierto en que existe un miedo atávico a la bisexualidad y las nuevas generaciones tienen todo esto muchísimo más resuelto".

Boris Izaguirre hablando sobre Escassi en 'TardeAR'

", ha continuado Izaguirre al explicar que la juventud no le tiene tanto miedo a la bisexualidad. Sin embargo, los colaboradores del magacín de Telecinco han cambiado de tema poniendo el foco en si Escassi tenía realmente una relación abierta, pero al volver a preguntar Sardà si el jinete era bisexual Izaguirre volvió a aclarar el tema: "".

"De hecho, el colectivo se denomina LGTBIQ+ y la 'b' es por bisexualidad. La gente joven no tiene ese problema de la bisexualidad que acarreamos nosotros y que no hemos sabido evolucionar en ese sentido. No les importa tanto", añadía el venezolano a su discurso. El periodista ha utilizado su propia experiencia para explicarlo: "Yo por ejemplo como homosexual me mantuve en la homosexualidad y no entré en la bisexualidad porque consideré que era una cobardía a asumir la bisexualidad cuando estoy ahora aprendiendo que es simplemente una expansión más".

La sexualidad de Escassi en debate

"Estamos hablando de Escassi y tú estás haciendo aquí un mitin", se enzarzaba Sardà con su compañero tras su alegato. Los colaboradores han seguido su debate, pese a que en su paso por Telecinco, Escassi confirmó que no era bisexual: "No soy bisexual, a mí me gustan las mujeres y la gente que me conoce lo sabe". De hecho, el argumento principal para cuestionar su orientación sexual es su sonada relación con una mujer transexual, lo que ahonda en su heterosexualidad al tratarse de una mujer.