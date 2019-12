Boris Izaguirre sonroja a Gonzalo Miró al hablar en 'Liarla Pardo' de su relación con Malú: "Era tabú"

Este domingo 1 de diciembre, el presentador y colaborador de televisión Boris Izaguirre fue el invitado estelar de 'Liarla Pardo' en laSexta. Lo que poco podíamos imaginar es que su visita al espacio de Cristina Pardo iba a provocar que se hablase en el mismo de un tema que hasta ahora había sido prácticamente tabú: la relación que Gonzalo Miró (colaborador del mismo) y la cantante Malú mantuvieron en el pasado. Pese a que se ha hablado habitualmente del idilio amoroso que comparten la artista con el político Albert Rivera, nunca se había hecho referencia a esa exrelación de la chica hasta ahora, cuando Izaguirre decidió hablar de ello sin tapujo alguno.

Boris Izaguirre y Gonzalo Miró en 'Liarla Pardo'

La situación se inició con la sección a Gonzalo Miró e Izaguirre protagonizaron ("Divino o infernal"), en la que el invitado debía ir calificando diferentes imágenes propuestas con un calificativo o el otro. Fue entonces cuando se habló del perro de Ciudadanos que sin duda se convirtió en protagonista de parte de la campaña electoral de Rivera. "No sé por donde quieres que terminemos esta conversación, Gonzalo", empezó diciendo Izaguirre, dejando en el aire que sí, se iba a terminar hablando de Malú. "Respecto al perro, es que lo han peinado con una plancha de pelo como las que utilizan las reinas (...) parece que esté a punto de cantar", dijo Boris, a lo que le siguió Miró: "¿Con una plancha que tuviese a mano Rivera?", a lo que Boris contestó: "Una que estuviese a 'Malu-mano'".

¿Todo por la fama?

Fue entonces cuando Pardo quiso saber la opinión de Izaguirre si a Albert Rivera le ha afectado en su campaña esta relación. "Lo que le pasó factura es que no se entendía lo que querían representar (...) mucha gente les votó pero se sintieron molestos porque era un partido tan visagra que no sabías en qué lado se iban a colocar", afirmó el presentador de 'Prodigios', para después dejar claro que sabe que Albert Rivera volverá: "Creo que en cualquier momento reaparecerá como las grandes cantantes que se tiran cinco años despidiéndose y haciendo giras de despedida. Creo que pasará eso". Pero la cosa no quedó ahí, y es que Boris, entre risas, afirmó que "él quería ser famoso (...) yo creo que sí quiere serlo, sin decirlo (...) montó todo esto por salir en la portada de la revista Hola!".

El "tema tabú"

Pardo decidió recoger el "guante" y entonces les afirmó a los dos, entre risas: "Se está hablando mucho de cantantes, no sé si queréis seguir con este tema", a lo que Miró entonces respondió: "Es un tema que tenemos muy trillado". Boris entonces vio la puerta abierta a hablar del tema: "Hombre, lo hablamos muchas veces, sobre todo cuando él fue novio de Malú", mientras Miró confesaba que "este era un tema tabú hasta que ha venido él". El chico se mostró visiblemente incómodo por tener que hablar de su relación con la artista, y por ello decidió, entre risas, saltar de tema y evitar así que Boris Izaguirre contase una anécdota en la que él y Malú estaban implicados.