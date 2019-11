Boris Izaguirre, de la violación múltiple que sufrió a los 14 años: "Podría haber sido sometido a más abusos"

Boris Izaguirre fue uno de los rostros conocidos que charló sobre sexo y la vida con Mónica Naranjo en la entrega del viernes 8 de noviembre de 'Mónica y el sexo'. Recordaron la infancia del presentador y escritor, cuando ella recordaba que "de niño era muy amanerado" y él le confirmaba que "el plumífero está desatado y vive en libertad", pero la conversación se puso más seria al recordar aquella violación múltiple que sufrió cuando tenía 14 años.

Boris Izaguirre, en 'Mónica y el sexo'

Mónica y Boris se conocen desde hace 20 años, pero no hace mucho tiempo que ella conoce esta información. "¿Cómo se puede llevar si se puede llevar?", le preguntaba para indagar sobre este terrible suceso. El venezolano expuso que "en el fondo yo podría haber sido sometido a más abusos porque yo era una persona con una necesidad increíble de exposición", contaba ante la sorprendida mirada de la presentadora.

"Yo podría haber sufrido más", reconoce Izaguirre para seguir exponiendo este duro testimonio: "No es que lo agradezca, pero a veces pienso que menos mal que esa violación fue todo lo brutal que fue porque todo lo que podría haber sido abuso se concentró en esa única vez". Un apoyo fundamental en aquel momento fue su madre quien le ayudó en todo tras encontrarle como "un ave rota" y con el brazo partido.

El apoyo de su madre

Ella es quien le llevó al médico y, al despertar, le pidió que le contara toda la verdad. "Me di cuenta que diciéndole toda la verdad yo encontraría una cierta sanación y podía salir del enorme shock", contaba Boris quien además, recuerda unas valiosísimas palabras que ella le dijo: "No puedes que esto te haga cambiar. Esa es la verdadera violencia, que te obligue a ser distinto a lo que eres".

Su madre es la mujer más importante de su vida porque ha hecho mucho por él: "Mi madre me ha abierto los ojos a todo lo que ha construido mi universo, mi carrera, mi sentido del amor y todo", recuerda con cariño Boris y lamenta ya no tenerla: "Me da pena que mi mamá no esté para ver este segundo acto porque lo habríamos disfrutado los dos".