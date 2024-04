Borja ('La isla de las tentaciones 7') desvela cómo se hizo las cicatrices de la cara

Por Almudena M. Lizana |

La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' nos dio a conocer la pareja formada por Ana López y Borja González, quienes llegaban al programa producido por Cuarzo con ganas de reforzar su amor, cosa que consiguieron a pesar de que ella tuvo una conexión con Napoli y él también tuvo sus momentos con una soltera llamada Andrea, siempre sin pasar sus límites.

Iban García y Borja González en 'En todas las salsas'

Salieron tan reforzados que Ana y Borja anunciaron en el reencuentro de 'LIDLT 7' que estaban esperando a su primer hijo juntos: Luca. Meses después de su paso por 'La isla de las tentaciones',. En el espacio, donde se encontraba también Zoe Mba , Borja fue preguntado por sus cicatrices.

"Eso fue un perro cuando era un bebé. Era muy pequeño y fue un pastor alemán", desvelaba el joven. "¿Se puede operar?", le preguntaba Iban García, presentador del formato. "Lo he pensado a veces, pero da personalidad. Dicen que es mi seña de identidad. Me pusieron un montón de puntos. Mi padre vio la cara sangrando y pensaron que quizás había perdido un ojo y todo, porque tengo un punto en un ojo también. Tuve que ir con un parche, como un pirata", recordaba Borja González.

¿Teme por su hijo?

"No me atacó en verdad, era embarazo psicológico y me cogió", puntualizaba el participante de 'La isla de las tentaciones 7'. "¿Se te ha creado un trauma con esto? ¿Te dan miedo los perros o no?", le preguntaba también Chema Martínez. "Ana me dice que parece que tenga trauma ahora con mi bebé ahora cuando vienen perros. Pero no tengo trauma, mi padre tenía siete perros en casa", contaba el novio de Ana Solma.