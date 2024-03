Por Beatriz Prieto |

'La isla de las tentaciones 7' cerró con las hogueras finales el 13 de marzo, antes del reencuentro meses después. Mientras que Mariona Ferré decidía marcar distancias con Adrián Aguado después de que se mostrara el final feliz de María Aguilar y David Vaquero, Ana López y Borja González fueron los siguientes en verse las caras. Un reencuentro que arrancó con ambos dándose un beso de forma cariñosa, al contrario que sus compañeros, y que acabó con la pareja unida y hablando de planes para un futuro juntos.

A pesar de su inicio cordial,: a Ana no le habían gustado nada los movimientos provocativos de Borja con las soleras, especialmente con Andrea, mientras que al valenciano le habían disgustado los comentarios de su novia y su cercanía con Napoli. "Tres años y medio conmigo, una vida juntos y pensando en formar familia,", reprochó la valenciana, ante lo que Borja le recordó que "veníamos a ponernos a prueba"., recriminó por su parte el valenciano, al repasar las imágenes de su novia.

Sin embargo, toda tensión se desvaneció cuando Sandra Barneda les pidió que se sincerasen cara a cara. "No he dormido ni un día bien. Yo sabía que te quería, pero aquí me he dado cuenta que mucho más de lo que pensaba", confesó Borja, entre lágrimas, en todo una declaración de amor que remató con humor al reconocer que había extrañado hasta "que no me dejes tranquilo ni para cagar". "Me pensaba que estaba muy enamorada de ti, pero realmente lo estoy muchísimo más de lo que esperaba. No me imagino mi vida sin ti. No me sale", declaraba por su parte Ana, antes de dejar claro que "lo he pasado muy mal", con el deseo de "estar contigo todos los días".

¿Campanas de boda a la vista?

Ante la cuestión final, tanto Borja como Ana coincidían en su deseo de abandonar el reality "con el amor de mi vida". "Nuestros planes de futuro se han reforzado, porque yo pensaba que esto era una chorrada, pero no lo es. Es durísimo. Y ver que lo hemos pasado, creo que nada puede con nosotros y podemos mirar a cosas serias", explicó Borja, para después confesar que "quiero tener un hijo con ella y casarnos". Una opinión con la que Ana coincidió completamente: "Quiero casarme y tener un futuro con él".