Por Fernando S. Palenzuela |

Los Mozos de Arousa son los grandes protagonistas de 'Reacción en cadena', y es que día tras día ganan la batalla al equipo invitado y van sumando dinero a su bote. Los gallegos acumulan ya más de millón y medio de euros y, además, se han convertido en personajes televisivos, lo que le valió a Bruno Vila para concursar en 'Bailando con las estrellas'.

Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'

Sin embargo, pese a su estabilidad, Ion Aramendi ya lo advertía antes de presentar la primera prueba: "Además, hoy novedad". A continuación, cuando comenzaba "Palabras encadenadas",

En lugar de aparecer Borjamina en el centro, era Raúl quien ocupaba esa posición. Aramendi explicaba a la audiencia cuál era la novedad que había anunciado antes: "Raúl, eres tú portavoz esta tarde". "Sí, Borja ya está saturado de yo le diga una opción y Bruno otra", explicaba el concursante. "Maravilla. Borjamina, hacemos un kit kat en tu portavocía y que sepa Raúl lo que significa que estén todo el rato ahí en la orejita".

Intervención cortada

El propio Borjamina ha ampliado la explicación que su compañero de los Mozos de Arousa dio en 'Reacción en cadena'. El concursante ha escrito un tuit con las razones que le llevaron a ceder su puesto: "En el programa de ayer no fui portavoz porque no tenía ni ánimo necesarios, prefiriendo estar en un segundo plano". Además, lanzó una crítica contra el programa: "Como me preguntáis y cortaron la explicación (parece ser que hay que ocultar si no se está bien), lo pongo por aquí. Hoy repite Raúl".