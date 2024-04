Por Toño García Rodríguez |

Los Mozos de Arousa se han convertido en el principal reclamo de 'Reacción en cadena', el concurso diario presentado por Ion Aramendi. El trío formado por Borjamina, Bruno Vila y Raúl ha conseguido, además de permanecer más de 200 programas, hacerse con el cariño y el apoyo de la audiencia. Uno de ellos, Borjamina, que también ha dejado verse en 'The Floor' (Antena 3), ha compartido, a través de su perfil de TikTok, algunos mensajes que ha lanzado durante la presentación de diferentes entregas y que han pasado desapercibidos para la inmensa mayoría de los espectadores. Desde referencias a Eurovisión hasta la defensa de Palestina, las palabras del participante han recorrido temas muy diversos.

Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'

El momento en el que Ion Aramendi presenta y saluda a los concursantes se caracteriza por la. Por este motivo,, aunque se intuye que contestan con un simple "hola" o "buenas tardes". Este no es el caso de Borjamina, quien ha aprovechado esos minutos para lanzar todo tipo de mensajes.que el concursante ha pronunciado durante su paso por el programa.

No obstante, el miembro de los Mozos de Arousa también ha aprovechado para lanzar mensajes de reivindicación, como es el caso de "Palestina libre", mostrando su compromiso con el conflicto militar. Además, el concursante ha realizado un recorrido geográfico y lingüístico a través de sus saludos. "Aupa Baskona", "viva Mazaricos", "viva Fuerteventura", "buona sera" o "viva Galicia carallo" son solo una representación. Tampoco ha querido perder la oportunidad de expresar sus gustos y opiniones en programas como 'Bailando con las estrellas', donde pedía la "repesca Pinto" o el Festival de Eurovisión 2024, al nombrar la canción "Europapa", de Países Bajos.

Bruno Vila, tercer finalista de 'Bailando con las estrellas'

La carrera televisiva de los Mozos de Arousa no ha hecho más que comenzar y la participación más destacada ha sido la de Bruno Vila en 'Bailando con las estrellas'. El concursante logró alcanzar el tercer puesto del concurso de baile presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, solo superado por Adrián Lastra y la ganadora, María Isabel. No obstante, su participación ha estado marcada por la polémica y sus roces constantes con los miembros del jurado, especialmente Julia Gómez Cora, quien consideraba que el gallego no era merecedor de un puesto en la final. Respecto a estas críticas, su compañero Borjamina utilizó sus redes sociales para apoyar a su amigo y defenderlo de los ataques del jurado.