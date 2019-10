La broma del creador de 'Mayans MC' que le llevó a ser despedido por Disney: "No se puede joder al ratón"

Al igual que la mayor parte de creativos cotizados de la industria, Kurt Sutter cuenta con un acuerdo de desarrollo. La mente detrás de 'Sons of Anarchy' llegó a un acuerdo con Fox a comienzos de 2018 para extender su relación con la compañía, para la que desarrollaba 'Mayans MC' hasta la semana pasada, cuando fue despedido. Por el momento, se desconoce si Disney, la nueva propietaria de FX, liberará a Sutter de su contrato, pero lo que está claro es que el guionista no tiene ninguna intención de seguir trabajando para la casa de Mickey Mouse.

Kurt Sutter, creador de 'Mayans MC'

"En una situación ideal, me dejarían ir. Es decir, me pagarían para poder irme a otro sitio y que puedan sanar todas las heridas," asegura un reflexivo Sutter a Deadline, consciente de su parte de culpa en esta situación: "Yo mismo creé las circunstancias que llevaron a mi marcha forzada. Sobreestimé mi valor y subestimé que no se puede joder al ratón. Creo que la forma en que aceleraron y etiquetaron el proceso fue injusta, pero la verdad es que no encajaba y tuve que irme."

El origen del conflicto radica en una broma que Sutter compara con el efecto de una granada, ya que fue incluida en una versión inicial del guion del primer episodio de la segunda temporada como llamada de atención a Disney. En ese libreto, EZ y Coco se encontraban ante un lúgubre y decadente patio, plagado de elementos amenazantes. Entonces Coco se dirigía a EZ y, señalando al patio, le decía: "Nos vamos a Disneyland." A lo que su contraparte respondía: "¿Sí? Supongo que aquí es donde Walt enterró a todos los judíos que mató."

"Aunque la broma salió del personaje y en cualquier otro momento habría sido algo típico de mi oscuro sentido del humor, no soy idiota. Sabía que llamaría la atención," asevera Sutter, que reconoce haber notado la presión de Disney durante la producción de la segunda temporada: "Cuando me dijeron que la broma sobre Walt y los judíos tenía que desaparecer, acepté y cambié la respuesta a 'Sí, si Mickey y Pluto fueran pedófilos." Evidentemente, la intención del guionista era obligar a Disney a no limitar el espacio creativo de la serie: "El cambio era un 'que os jodan' por mi parte. Con cada petición por retirarlo, lo dejé en cada versión, consciente de que lo cambiaría cuando viera la localización."

El futuro en el aire

Finalmente, acabó retirando la broma, aunque ya había obligado a generar un debate entre los ejecutivos de Disney, que, según Sutter, estaban haciendo peticiones que iban en contra del espíritu de la serie: "No querían que se hiciera referencia a nada que lo hiciera auténtico. Mi forma de trabajar desde 'The Shield' pasa por crear personajes ficticios y lugares ficticios, como en 'Sons of Anarchy', pero lo que lo hace auténtico es que hacemos referencias reales a todo lo que les rodea."

Ese fue el primer paso hacia la ruptura de las relaciones con Fox y Disney, que ha puesto en peligro el futuro de 'Mayans MC' y de la rumoreada precuela de 'Sons of Anarchy'. Mientras que acerca de la segunda Sutter no se muestra esperanzado, cuando habla de 'Mayans' sí que confía en el cocreador, Elgin James, para recuperar la estabilidad de una serie que "tiene el potencial para ser más significativa de lo que jamás fue 'Sons of Anarchy', sin faltar el respeto a esa mitología".