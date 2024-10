Por Alejandro Burrueco Marín |

El juego para obtener el título de "Big Bro" de la pasada gala de 'Gran Hermano', emitida el jueves 24 de octubre, ha generado una disputa entre dos concursantes. Concretamente, han sido Edi y Laura quienes han dejado a un lado su amistad para encararse. "Ven, que quiero hablar contigo", le ha dicho Edi cuando ella ha llegado al jacuzzi donde estaba con Manu.

Laura y Manu en 'Gran Hermano 19'

, pero Edi no estaba muy conforme con cómo ha afrontado ella la prueba semanal y la del "Big Bro": "Cuando ya no hay probabilidades de que él caiga en el otro equipo, todos luchamos por el 'Big Bro'. Y que cada uno tenga por decisión propia escoger si se quiere salvar a él o a otro". "", continuó Edi.

"Si yo intento ganar y tú favoreces a otra persona...", terminó el gallego dando a entender que ella le había estado dando fichas a Manu. "Le doy tres fichas a Manu y se lía. ¿Por qué? Porque soy yo y porque es Manu, punto. ¿Mañana quieres tres fichas? Pues te doy tres fichas", replicó Laura. Sin embargo, Edi insistió: "¿Y por qué a Manu y no a mí? ¡Reconócelo! Yo no me estoy matando aquí para nada, yo quiero igualdad de condiciones".

Edi estalla contra Laura

"Cuando yo te diga que haces las cosas por y para Manu no me digas que no y no te ofendas. Es la puta verdad. No hay más ciego que el que no quiere ver", añadió Edi. Laura afirmaba que no iba a fastidiar a nadie, pero no fue suficiente para Edi: "Yo callo, callo y callo, pero el día que estallo, estallo. Que me haya hecho el tonto hasta ahora no significa que sea tonto. Tú bien sabes lo que hay".