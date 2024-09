Por Fernando S. Palenzuela |

Lo que en un principio parecía que iba a ser una bonita historia de amor dentro de Guadalix de la Sierra ha terminado convirtiéndose en una relación insalvable. Maica y Adrián cada día se encuentran más separados en 'Gran Hermano' y la estrategia de él con sus amigos para liderar la prueba grupal ha sido el origen de una nueva discusión.

Adrián en 'Gran hermano 19'

Durante la tarde del 27 de septiembre, ambos mantenían una conversación en la que. Maica ha entendido que a ella la han excluido y esa ha sido una de las razones por las que ha acabado llorando ante Elsa Laura . Sin embargo,, pero Maica mantenía su postura de que Adrián ha comentado, lo cual la ha "partido por dentro".

Por eso mismo, Laura y Elsa han avisado a Adrián para tratar de solucionar el asunto. No obstante, la situación no ha hecho más que empeorar, pues Adrián ha negado la versión de Maica. La joven estaba indignada porque él ha utilizado la palabra "estrategia" y porque su objetivo es bloquear a compañeros para que no puedan pedalear en la prueba grupal. Después de intentar zanjar el asunto, Elsa y Laura han dejado solos a Adrián y Maica y la conversación se ha vuelto más dura.

El cabreo va en aumento

Ya estando los dos solos, Maica le ha hecho saber a su compañero que no entiende por qué a Elsa y Laura no le cuenta las cosas como se las ha contado a ella. Adrián se ha defendido afirmando que se trataba de una conversación privada que no debería de haber revelado. Sin embargo, Maica ha perdido la confianza en él y la situación ha terminado en cruce de acusaciones que parece insalvable entre ellos.

Adrián habla con Juan y Manu en 'Gran hermano 19'

En la habitación, Maica ha terminado llorando mientras aseguraba que Adrián le había hablado de una estrategia: "Me ha dejado de mentirosa delante de vosotras". Por su parte, Adrián se ha marchado al jardín con Juan y Manu para desahogarse: "A esta mujer le sienta todo mal, que le den por el culo, así de claro. Paso de ella. Le he dicho que pensaba que se lo había dicho Ruvens lo de los bloqueos, se ha puesto como una loca diciendo que cómo podemos hacer esto, que ella no piensa formar parte de esto, que se lo tenía que haber dicho antes... Chiquilla, te lo he dicho cuando he encontrado el momento de decírtelo...".

"Esta mujer se queda con lo que ella quiere, es una loquera. De verdad, ahora no estoy ni rallado. Todo lo que hago lo hago porque me importa la chavala, porque quiero que esté bien y ahora estas cosas... ¿pero no ves cómo estoy contigo en el día a día que te tienes que fijar en estas tonterías?", relataba el concursante a sus compañeros. "Le he explicado lo de los bloqueos de los pedales y se ha puesto... Unas cosas... y la toma conmigo. Encima que voy y se lo digo, ¿pero esto qué es tío? Ya me he cansado, ya está. Todos los días por ella".