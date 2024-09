Por Beatriz Prieto |

La cuarta gala de 'Gran Hermano 19' se celebró la noche del jueves 26 de septiembre, con Jorge Javier Vázquez al frente y Laura Vieguez Galera, Luis y Nerea Minguela como últimos nominados tras la salvación de Lucía Rolek. Un enfrentamiento en manos de la audiencia que se saldó primero con la "marcha" de Laura y, a continuación, al de Nerea, quienes se unieron a sus compañeros de la casa secreta.

Nerea y Laura se reúnen con los habitantes de la casa secreta de 'Gran hermano 19'

que mostró el programa en la gala de ' Gran Hermano: Límite 48 horas ' del martes, las cuales no se mostraron durante la segunda cita semanal con Vázquez. "Estoy atacada de los nervios.", confesó Laura, una vez en la sala de expulsión junto a sus dos compañeros. La sevillana, además, aseguró que no le quedaban cosas pendientes en la casa: "Todo lo que tenía que hablar lo he hablado,".

"Me quedarían cosas pendientes en el plan de que la gente me conociera, porque queda mucho por conocer de mí", añadió la concursante, momento en el que Vázquez se dirigió a sus dos compañeros para recordarles que "puede que aquí y ahora os digáis adiós". "Lo sabemos y me da mucha pena, la verdad. Pero así es el juego, así ha tocado. A esperar que la suerte nos acompañe y ojalá poder seguir juntos", manifestó Luis, junto a una Nerea "de los nervios". "No nos hagas esperar más, Jorge, por favor", suplicó la madrileña, tras lo cual se quedó perpleja junto a sus dos compañeros al descubrir que era Laura la primera "expulsada".

Luis, salvado por segunda vez

Tanto Luis como Nerea abrazaron entonces a una llorosa Laura y le dedicaron palabras de ánimo y consuelo. "La cabeza bien alta, lo has hecho genial y has sido tú misma. No te tienes que arrepentir de nada", le aseguró Luis, mientras que su novia aseguró a la sevillana que "te voy a tener aquí siempre", antes de abandonar la sala y dejar al resto de concursantes a cuadros al regresar sin Laura.

No obstante, el alivio de la pareja duró poco, puesto que minutos después fue Nerea quien protagonizó una lacrimógena despedida con Luis y el resto de concursantes, lo que suponía la segunda salvación consecutiva del madrileño. Su pareja se reencontró entonces por sorpresa con los habitantes de la casa secreta, recién clausurada, y con su compañera Laura, a la espera de conocer su futuro en el reality, en el aire en medio de una mecánica secreta que el programa iba desvelando con el paso de las horas.