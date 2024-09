Por Beatriz Prieto |

La cuarta gala de 'Gran Hermano' estuvo marcada por los reencuentros de los concursantes de la casa secreta y los de la casa oficial, antes de que los diecinueve se reunieran bajo el mismo techo. Entre ellos, el programa reunió a Maite Benítez y Vanessa Bouza a solas, dando lugar a un encuentro en el que la gallega se mostró más conciliadora, tras lo cual estalló la tensión con la llegada de Óscar Landa.

Maite y Vanessa se reencuentran en 'Gran hermano 19'

"Tenía que hablar contigo" confesó Vanessa, después de saludar con dos besos a Maite, a quien aseguró "que sepas que tenías razón"., insistió la gallega, cuyas palabras no parecieron calar demasiado en su compañera. Maite recordó que "me hiciste un gesto malo y muy feo" antes de que fuera expulsada:. "Yo creo que en todo momento he sido buena persona y he ido de frente", defendió la cántabra, ante una Vanessa que afirmó que "yo también".

La gallega confesó entonces haber "visto una cara de Óscar que no me ha molado una mierda". "Le dije que a mí no me volviese a dirigir la palabra, porque para mí es un traidor", añadió la concursante, tras lo cual incluso reconoció que, al apoyar a su compañero mientras estaba en la casa "defendí lo indefendible". A pesar de la cordial conversación, Maite no tuvo reparos en admitir que no se alegraba de ver a Vanessa por su "puñalada", quien defendió su derecho "a rectificar", momento en el que la cántabra no se cerró a acercar posturas a pesar de todo.

"Sueltas mierda por esa boca"

Poco tiempo después, ambas concursantes eran sorprendidas con la visita de Óscar. "A ver, cuéntame, ¿qué rajaste de mí?", cuestionó Vanessa al momento, en medio de las maldiciones de una descontenta Maite, quien reconoció que "a mí no me apetece hablar, así que no voy a hablar con nadie". El vasco se sentó entonces junto a Vanessa y, tras asegurar que "a Daniela siempre la eximí de cualquier cosa", recordó a la gallega que "siempre te dije que desconfiaba de ti desde el minuto uno". "Pensaba que ella no mentía y que tú mentías", confesó Óscar, a quien Vanessa recordó que había sacado "la cara por ti". "Los tienes bien grandes, Óscar. Bien grandes conmigo, que después con el resto no los tienes grandes", acusó la concursante.

El concursante reconoció que la había llamado "hija de puta" tras su expulsión, lo que hizo saltar a Vanessa: "Desde luego sueltas mierda por esa boca. Me has llamado bruja, tienes una boca bien grande para llenártela de mierda de alguien que sacó la cara por ti". "La puñalada me ha quedado aquí y de mí no vuelves a saber en tu vida. Y respeta a mi madre, que mi madre no te ha hecho nada. Si quieres insultar a la tuya, la insultas, porque eres un tremendo maleducado, aparte de un traidor", añadió la gallega. "Yo siempre tuve dudas y las sigo teniendo", recalcó Óscar, antes de darle la razón a su compañera y mantenerse indiferente para no discutir con ella, en medio de sus repetidas críticas y descalificaciones.