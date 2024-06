El brutal giro de 'Supervivientes: All Stars' que no saben ni los propios concursantes

Por Sergio Navarro |

Este 20 de junio arranca 'Supervivientes All Stars', por lo que en horas ya veremos el arranque de los concursantes volviendo a una competición que ya conocen. Aprovechando que desde FormulaTV hemos estado en Honduras con el equipo del reality, hemos querido sacar algo de información de esta versión al equipo directivo.

"El casting soñado"

Les hemos preguntado por la decisión del casting, qué les preguntan los candidatos a la hora de recibir la propuesta, si hay posibilidad de que haya en el futuro nuevas ediciones del 'All Stars' yde la de exconcursantes. Pero no queda aquí la cosa; nos han contado un bombazo que ni los concursantes se esperan (pero que están muy cerca de descubrirlo).

"El casting es maravilloso", dice Juanra Gonzalo, director de Cuarzo, quien detalla que "lo hemos hecho nosotros, mano a mano con la cadena". El reto para esta edición en concreto era que "no vale cualquiera", pues partían de una lista acotada de exconcursantes, y añaden que "queremos ganadores y finalistas, los mejores de los mejores, los que lo han dado todo hasta el final. Van a demostrar que son los mejores supervivientes. A esto, Ángel Ludeña, director del programa, agrega que es "un casting que cualquier fan de realities querría tener en un programa. El casting soñado es el que tenemos en el 'All Stars' con muchísima diferencia".

¿Alguien ha dicho que no?

A nadie de los que han llamado para proponer esta aventura habría dicho que no. "La gente de este programa tiene un muy buen recuerdo", asegura Gonzalo, antes de explicar que "la gente con este programa lo vive como una experiencia vital, como una cosa de superación personal, algo muy especial. Pasar tanto tiempo en esa playa también les hace cambiar a ellos, porque tienen mucho tiempo para pensar".

Sofía Suescun, en su edición de 'Supervivientes'

Por todo ello, quien ya ha pasado por Honduras como concursante "es gente que tiene muchas ganas de volver porque esta isla les ha dado mucho y quieren volver para que les siga dando". Además, no solo es que nadie haya dicho que no, sino que muchos se han ofrecido a regresar. "Ha habido mucha gente que ha llamado diciendo que quiere estar en el 'All Stars'. Para ellos es algo muy especial y que sin duda les gustaría repetir", confiesa Gonzalo.

¿Qué es lo que más les preguntan?

Al ser llamados los posibles concursantes del 'All Stars', se solían preguntar los mismos temas. Uno de ellos es la duración de la edición, que ya sabemos que será más corta que una normal. Pero sin duda, la pregunta estrella es con qué otros famosos van a compartir esta vivencia en Honduras.

"Compañeros lo intentan pero nunca se les dice, porque no admitimos ningún tipo de veto. El casting es el que quiere Mediaset y el que quiere Cuarzo. Nadie puede marcarnos nada, pero ellos lo intentan", nos cuenta Gonzalo, que igualmente nos dice que "tienen tantas ganas de volver que no te creas que preguntan muchas cosas de si van a tener comida, porque va a ser una edición especialmente dura desde el minuto cero.

Bombazo: no tienen dotación

¿Y por qué va a ser especialmente dura tal y como afirma? "No van a tener una dotación de playa. Es decir, van a entrar y no van a tener absolutamente nada desde el arranque del programa. Todo se lo van a tener que ganar ellos con las distintas pruebas, pero de dotación, los 'All stars' no van a tener absolutamente nada", nos asegura Gonzalo, siendo una gran novedad que no los propios concursantes conocen.

Normalmente, esta dotación es de 30 gramos de arroz y 20 gramos de lentejas por persona y día, una dotación bastante pequeña, pero que ahora ni dispondrán de ella. Igualmente, tendrán un kit de pesca para que puedan buscar alimentos, así como un machete para cortar los cocos. Esperemos que vayan ganando recompensas para poderse llevar cosas al estómago, porque como nos cuentan "no tienen asegurado nada. Si pierden, no comen".

¿Habrá más ediciones de 'All Stars'?

Ya que estamos con el equipo directivo del reality, no nos queremos despedir sin saber si el 'All Stars' llega como una edición única o con intención de que haya más temporadas. "Yo creo que si va bien, el 'All Stars' es una buenísima idea que se puede ir haciendo puntualmente", comenta Juanra Gonzalo.

"Por suerte, el formato lleva tantos años y siendo un éxito, que concursantes para hacer el 'All Stars' hay muchos", sigue exponiendo el productor, que abre las puertas a que no solo sean ganadores o finalistas: "Hay gente que merece segundas oportunidades, alguna que tuvo mala suerte y se fue lesionada... le puedes dar todos los giros que quieras y hay muchos concursantes".