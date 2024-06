Por Joan Centelles Martínez |

La mesa de las tentaciones volvió nuevamente a 'Supervivientes: Tierra de nadie' para poner a prueba a los concursantes. En esta ocasión, Blanca Manchón y Pedro García Aguado fueron tentados por su paladar a cambio de cortarse el pelo en el caso de la primera y de depilarse medio cuerpo en el del segundo. Unas penitencias que, como es costumbre, trataron de rebajar entre negociación y negociación con la presentadora.

Laura Madrueño y Blanca Manchón en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

fue la oferta que Laura Madrueño . "Un cuarto por diez, por favor", suplicaba la concursante entre lágrimas. "". Después de pensárselo mucho,

Sin embargo, mientras Madrueño le cortaba el pelo, la concursante seguía sin estar muy convencida de la oferta que había aceptado. "No me lo quería cortar. Esto es muy poco. Es que es una mierda", se quejaba Manchón sobre lo que para ella era muy poca recompensa. "Los que me conocen saben que esto para mí es muy fuerte. ¡Por un cuarto de tortilla!", exclamaba sin dar crédito a lo que había hecho.

Pedro García Aguado fue otro de los concursantes al que Madrueño tentó a cambio de importantes penitencias. La presentadora levantaba la tapa para desvelar un salmorejo cordobés, algo que dejó al concursante sin palabras, y por el que le pedía a cambio que se depilara uno de sus brazos. "Qué maldades se os ocurren (...) Si voy a sufrir, quiero más comida", expresó entre risas García Aguado. "Entonces, tendré que depilarte alguna zona más", le comentaba la presentadora.

"Te quito el pecho por uno de tus platos favoritos", le ofrecía mientras destapaba un cuenco de espaguetis, un menú que se completó con un postre. "¡Arroz con leche!", exclamó emocionado al verlo, para lo que la presentadora le pedía depilarle una pierna. Ante sus dudas, también le daba a elegir entre el postre o unas gafas de buceo para poder pescar.

A la camilla a depilarse

"Yo no me he depilado nunca", confesaba el superviviente, que finalmente se atrevía a quitárselo todo. El concursante gritaba de dolor mientras la presentadora lo depilaba con bandas de cera. "Es mejor que no te avise, Pedro", le decía Madrueño. Marieta también se animó a hacer de esteticién, algo que disfrutó muchísimo. "¡Estoy depilando a Pedro García Aguado, señores!", exclamaba la concursante mientras el concursante seguía gritando. La mesa de las tentaciones continuó para Rubén Torres, pero el resto de supervivientes seguían depilando a Pedro García Aguado, que chillaba y chillaba desde la camilla.