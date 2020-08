'Buffy, cazavampiros' aterriza en septiembre en Amazon Prime Video España

La nostalgia se ha convertido en un valor seguro del catálogo de Amazon Prime Video en nuestro país. La plataforma de streaming ha logrado hacerse un hueco en España uniendo cine, ficciones producidas en exclusiva, series españolas estrenadas en primicia y muchas apuestas clásicas reclamadas históricamente por los espectadores. Es extraño el mes en el que las redes sociales no se inundan de comentarios positivos acerca de alguna producción que Prime Video ha decidido recuperar para deleite de sus suscriptores.

'Buffy, cazavampiros'

Eso es lo que precisamente ha sucedido este domingo 9 de agosto cuando hemos podido saber gracias a El País que Amazon Prime Video incorporará en septiembre las mítica ficción 'Buffy, cazavampiros' y la aplaudida 'The AmericansThe Americans'. Ambas no tenían ventana de emisión en nuestro país, por ello, muchos de sus seguidores han agradecido su adquisición. En cuestión de minugos 'Buffy' ha logrado ser trending topic, evidenciando así el interés que ha despertado la incorporación a la plataforma de la serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar que en nuestro país pudo verse en su día en Canal+, La 2 y Cuatro, con notable éxito de audiencia.

Sobre la incorporación de este tipo de contenido al catálogo de la compañía ha hablado Ricardo Cabornero, responsable de adquisiciones de contenidos de Amazon Prime Video España, para dicho medio. "En el caso de las series estadounidenses, solemos incorporar este tipo de títulos en acuerdos internacionales con los grandes estudios", explica este, aunque puntualiza que sí es cierto que "a veces son acuerdos exclusivamente locales para España". Respecto a las ficciones españolas que tiene la compañía, desde Amazon se cree que es una forma "apoyar la industria audiovisual en España".

El catálogo español de Amazon Prime Video

Y es que no son pocas las series españolas históricas que forman parte del catálogo de Amazon Prime Video. 'Hospital Central', 'Aquí no hay quien viva', 'Al salir de clase' y 'Compañeros' son las últimas series que se han incorporado a la conocida compañía pero no las únicas y es que ficciones tan míticas como 'Verano azul', 'Historias para no dormir' o 'Curro Jiménez' y otras más actuales como 'Física o química', 'Los Serrano', 'Los hombres de Paco' o 'Un paso adelante' también están disponibles en la misma.