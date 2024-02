Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'OT 2023' cerró las puertas de la Academia el pasado 19 de febrero, alzando a Naiara como gran triunfadora. Sin embargo, en esta edición, los concursantes no han sido los únicos protagonistas del formato, puesto que Buika ha conseguido acaparar muchas miradas gracias a sus icónicas frases y valoraciones a los participantes. Por ello, Eva Soriano ha querido invitarla a 'Showriano' para charlar con ella sobre cómo ha sido su experiencia en el formato de Amazon Prime Video.

Buika Y Eva Soriano en 'Showiriano'

A lo largo de esta entrevista,. (...) No es que sea ácida, lo que pasa es que como única representante del cante en el cuerpo del jurado yo tengo que ser seria. (...)y ves a dos mil, tres mil personas, muchas de. Esto es serio. (...) No me gusta hacer de la música un reality".

Además, Buika ha hecho una reflexión sobre cómo hay que hacer frente a las críticas: "A qué viene el ponerse a llorar frente a los haters, el ponerse a quejarte porque uno a dicho que eres un gilipollas, si es verdad, a veces somos unos gilipollas. Tampoco pasa nada". Asimismo, la artista ha asegurado que, aunque se la haya visto como la villana, ella no es la mala, sino que lo es la vida.

Buika saca sus frases de películas como 'Rocky'

En esta charla, Eva Soriano también ha querido saber de dónde ha sacado las icónicas frases que les ha dicho a los concursantes y la cantante ha desvelado que la frase de que "si te acomodas, se te duerme el tigre" la ha recuperado de la película 'Rocky'. En esta conversación, Buika también ha dejado a un lado su paso por el concurso de televisión y ha hablado de que estuvo en los casinos de Estados Unidos imitando a Tina Turner: "Fue duro. (...) Mis compañeros de trabajo eran unos cabroncetes y resulta que para ocultar que yo no tenía papeles, les tenía que dar la mitad de mi salario, pero yo lo entendí (...) porque se jugaban el puesto" ha explicado.

Además, Buika y Eva Soriano han tenido tiempo para cantar juntas y la cómica no ha desaprovechado la oportunidad de que la artista valore su interpretación: "Un siete". Al escuchar la nota, Soriano ha lanzado un dardo a la ganadora de 'OT 2023': "Jódete Naiara". Para terminar la entrevista, la cómica ha propuesto un juego con el que ha conseguido que Buika revele algunos de sus secretos: "Yo he tenido novios, novias, he estado a tríos, a cuartetos. Yo he hecho de todo".

Daniel Sancho y Dani Martín, presentes en el 'Showriano'

En este 'Showriano', la presentadora también ha lanzado una pulla a Daniel Sancho al anunciar que Buika era la invitada del programa: "Vais a estar más entretenidos, os lo digo yo, que Daniel Sancho en 'La sociedad de la nieve'". Además, ha tratado la polémica canción que le ha dedica Dani Martín a Ester Expósito: "A mí me da miedo quedarme embarazada, (...) y que en la ecografía entre Dani Martín y diga me gusta para mí".