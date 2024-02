Por Beatriz Prieto |

La final de 'OT 2023' se emitió en Amazon Prime Video la noche del lunes 19 de febrero, en la que los seis finalistas actuaron antes de un primer cribado para conocer a los tres clasificados más votados por la audiencia. Tras la primera actuación de Lucas Curotto, llegó el turno de Paul Thin, quien recibió una última valoración de Buika en la que la jueza se mostró más sincera que nunca, tanto con él como con el resto de concursantes.

Los concursantes de 'OT 2023', atentos a las palabras de Buika en la final

. Sé que no ha sido un camino fácil para ninguno de vosotros". "Lo que viene fuera va a ser todavía mucho más difícil", adelantó la jurado, tras lo cual recordó que "durante toda este programa me han estado preguntando si no me daban pena las nominaciones"., soltó la mallorquina, despertando una sorprendida ovación entre los presentes.

"Mis amores, todo tiene un porqué", tranquilizó Buika, tras lo cual explicó que "en esta profesión lo más complicado es ser escuchado y vosotros habéis tenido un altavoz, un foco gigante encima". Asimismo, la jueza señaló que "pagar esto fuera, a los profesores, toda esta promoción, es impagable", ante unos atentos concursantes, algunos de los cuales incluso asintieron, conscientes de sus palabras. "Y eso lo habéis tenido aquí desde el primer día", les recordó la mallorquina, antes de darles "la enhorabuena por eso, porque eso ya dice que valéis mucho".

"Vas a tener un camino duro"

Buika se centró entonces en Paul: "Tú vas a tener un camino duro, porque eres cabezota. Muy cabezota. Eres autocrítico y muy crítico". "Vas a tener un camino duro, porque va a ser un camino libre. La libertad es el mejor de los estados, pero también el más difícil", apuntó la jurado que, a pesar de todo, apostó por que al finalista "te va a ir muy bien". "Disfrútalo mucho, cariño", concluyó Buika, antes de continuar con la gala.