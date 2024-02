Por Beatriz Prieto |

El lunes 5 de febrero, 'Showriano', el programa de Eva Soriano en Movistar+, arrancó su segunda temporada con Belén Esteban como primera invitada. Una visita en la que una de las protagonistas de '¡Sálvese quien pueda!' habló de su experiencia en México, la segunda parte del docureality, además de responder a una de las cuestiones de la presentadora sobre el padre de su hija, Jesulín de Ubrique, con una pulla que dejó a cuadros a Soriano.

, pero lo voy a hacer de una forma fina y elegante. Entonces... Jesulín", dejó caer la catalana, en un momento del encuentro. Esteban se hizo entonces la despistada, por lo que Soriano le recordó se que trataba de "una persona, no sé si la conoces": "Salió hace poco en una portada en el Hola! en la que". "Yo solo quiero preguntar que tú qué tal con eso", planteó Soriano.

"¿Pero de quién me estás hablando, de Jesulín o de Jon Kortajarena? Porque tenía tantos filtros que no sabía si era uno u otro", lanzó Esteban, ante lo que la presentadora señaló que "yo creo que era Jesulín porque los pantalones estaban muy apretados". El programa, de hecho, mostró la portada en cuestión, ante lo que la catalana insistió en que "ya no se llevan los skinny fit, hay que evolucionar". "Yo voy a ser muy sincera. Entiendo que pueda hacer todas las exclusivas que le dé la gana, yo ahí lo tengo clarísimo, igual que las he hecho yo", manifestó Esteban de primeras.

"Me alegro de que todo le vaya bien"

Sin embargo, el balbuceo de la excolaboradora de 'Sálvame' y sus expresiones no pasaron desapercibidas a Soriano. "Me gusta mucho, porque Belén tiene una capacidad como de decir cosas sin hablar, que creo que es lo mejor", apuntó la catalana, antes de que Esteban por fin pudiera arrancar. "Yo creo que toda España sabe mi vida, entonces ahora... bueno, es que no quiero hablar", atajó entonces la madrileña.

A pesar de sus palabras, Esteban confesó de Ubrique que "está ahora muchísimo mejor que cuando estaba conmigo, de lo cual me alegro. Lo veo 'macho men'". "Me alegro de que le vaya bien la vida, me alegro de que María José esté superbien, me alegro de que quiera a 'todos sus hijos iguales'", añadió la invitada, con un evidente retintín en las cuatro últimas palabras, lo que enseguida dejó a Soriano con una expresión sorprendida. "Y me alegro de que todo le vaya bien", remató Esteban, como si nada.