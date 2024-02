El consejo de Buika a Abril Zamora para sus clases en 'OT 2023': "Quítate esa mierda"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Operación Triunfo' está llegando a su fin y, por ello, hay que resaltar el papel que han desempeñado dos mujeres a lo largo de la edición. Por un lado, Buika se ha ganado a los espectadores con sus extrañas e icónicas valoraciones a los concursantes. Por otro lado, Abril Zamora ha conquistado a los fans del concurso y a los participantes gracias a sus clases de interpretación, que también tienen enganchada a la propia Buika.

Abril Zamora e Inés Hernand en 'Dulces y saladas'

Tal y como le ha confirmado Buika a Abril Zamora en el podcast 'Dulces y saladas', presentado por Inés Hernand y Andrea Compton,: "Yo el concurso no lo sigo. (...) Yo no me puedo dejar llevar por si me caes bien, mal o si eres más o menos simpático o por si has hecho el huevón durante toda la semana.un poco".

"Tengo que confesar que yo sigo las clases de ella porque estoy enganchada. (...) Por eso la llamo maestra. (...) Cuando yo la escucho hablar, ella deja señales, que es lo más increíble, ella no es que te imponga una información, ella deja rastros y tu instinto los coge y los desarrolla", ha explicado Buika, quien también afirma que las clases de Abril Zamora la ayudan mucho porque "sirven para la vida".

Fuera inseguridades

Sin embargo, la jurado ha querido darle un consejo a su compañera de formato: "Tú no puedes estar con ese, con todos mis respeto, ego. ¿Qué piensan los demás de mí? Da igual, haz. Por que hay mucha gente que se está curando con lo que está viendo de ti". "A mí me has curado muchas veces. Si yo ahora tengo que pararme a pensar 'ay, pues ella es insegura', yo no me lo creo. Por favor, ayúdame, sostén tu personaje conmigo y quítate esa mierda porque eso no sirve para nada", añadía Buika, ante una Abril Zamora que reconoció que su inseguridad no le permite disfrutar las cosas.