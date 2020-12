Jorge Javier Vázquez saluda a Dua Lipa y C. Tangana tras cambiarles el nombre

A pesar de todos los asuntos y tramas que tienen abiertos en 'La casa fuerte 2', el 3 de diciembre Jorge Javier Vázquez fue trendig topic en Twitter por un lapsus momentáneo que tuvo en pleno directo en la gala. El presentador estaba promocionando los Los40 Music Awards ya que se iban a emitir en Divinity, en ese momento el conductor del reality metió la pata y en vez de decir correctamente C. Tangana y Dua Lipa, los rebautizó con unos nombres diferentes.

Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez en 'La casa fuerte 2'

"Desde Dua Lupa... Dua Lipa, ¿a Cristian Tangana, verdad? No me pongáis solo la C... ¿Ah, es C. Tangana? Pero es Cristian Tangana, ¿verdad? Vale, vale", afirmaba el conductor en el directo del programa sin darse cuenta. El error se hizo viral en las redes sociales y fue uno de los temas más comentados de la noche. Los usuarios de Twitter comenzaron a bromear con el nombre de "Cristian Tangana" y a hacer memes al respecto. Teniendo en cuenta lo mediático que había resultado su confusión, Jorge Javier Vázquez quiso hacer una nueva mención a los cantantes en la gala del reality del domingo 8 de diciembre aprovechando que su compañera, Lara Álvarez, también se había equivocado.

Cuando conectaron con la casa, Álvarez dijo mal el nombre de uno de los concursantes del reality y el presentador aprovechó el momento para bromear sobre el asunto: "Lara, no te consiento que te equivoques con los nombres. Aquí el que se equivoca con ellos soy yo. Quiero saludar a C. Tangana y Dua Lipa. Hubiera dado un brazo porque hubiera jurado que se llamaba Cristian", ha confesado el conductor del espacio. "Me encantó", afirmó Álvarez, y ambos acabaron riéndose del lapsus que finalmente se ha convertido en una anécdota más.

Los ganadores de Los40 Music Awards

Una de las noches más importantes de la música no se pudo celebrar de forma habitual por las restricciones impuestas por el Gobierno para reducir la expansión del coronavirus. Sin embargo, eso no quitó para que los seguidores de la música tanto nacional como internacional viesen quienes de sus artistas favoritos se hicieron con el premio. Los principales ganadores de la gala fueron David Bisbal, Dua Lipa y Maluma, aunque no fueron los únicos en recibir el ansiado galardón. Aitana Ocaña, Karol G, Aya Nakamura, Pablo Alborán, Nil Moliner, The Weeknd, Morat, Tones and I, Nea, Camilo y C. Tangana también obtuvieron un premio en las diferentes categorías.