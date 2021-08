El mundo de la música trap y el reguetón siempre llegan acompañada de un debate: ¿Son machistas las letras de las canciones, así como la iconografía que rodea cada tema? Durante la segunda semana de agosto, C. Tangana encarnó todas esas críticas a raíz de la publicación de una instantánea rodeado de mujeres en bikini a bordo de un barco. No obstante, algunas mujeres televisivas como Marta Flich o Irene Villa se han desligado de las mencionadas opiniones.

Marta Flich, Irene Villa, C. Tangana, Carme Chaparro y Patricia Pardo

Uno de los programas que decidió tratar este asunto fue 'Todo es mentira', donde Flich aseveró no encontrar polémica en el post de Instagram: "Le veo a él con unas amigas muy empoderadas... Es que no, de verdad...", expuso con gestos dubitativos. Desde la misma mesa, Carme Chaparro repitió el calificativo utilizado por la conductora, poniendo en valor que esas mujeres "tienen su trabajo y nadie se aprovecha de ellas por sus necesidades ni son objetos sexuales".

Por otro lado, Irene Villa mostró su opinión desde el sillón de 'Días de verano', el magacín estival de las mañanas de La 1: "Yo soy feminista, pero no me ofende. Tenemos que blindar a nuestros hijos y que sepan que eso no es lógico", confirmó antes de mencionar que le preocupan mucho más las letras. En el mismo espacio, la socióloga Cristina Monge arrojó luz con una opinión profesional: "La fotografía reproduce absolutamente todos los clichés machistas que llevamos años demandando".

Patricia Pardo aplaude ese "empoderamiento"

La franja matinal de Telecinco tampoco dejó pasar la oportunidad de comentar esta polémica en 'El programa del verano'. Patricia Pardo, una de sus conductoras, mostró su punto de vista: "Considero que si una mujer quiere sacarse esa foto es porque le da la gana y porque está en su derecho de hacerlo. Ya está bien de que una mujer no pueda llevar escote o lucirlo si le da la gana", aseguró con vehemencia.